Georgiana Teodorescu (AUR): „Ursula von der Leyen încearcă să usuce cu feonul un oraș lovit de tsunami. Discursul privind Starea UE, o cosmetizare a eșecului Green Deal”

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Europarlamentarul Georgiana Teodorescu sancționează ferm discursul privind Starea Uniunii Europene susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, catalogându-l drept o încercare de a masca un eșec ideologic masiv sub eticheta „simplificării” și a pachetelor Omnibus.

„Ceea ce am auzit de la tribuna Parlamentului European este o încercare senină de cosmetizare a dezastrului provocat de Green Deal.

Ursula von der Leyen vine acum să se laude cu pachete de simplificare care ar scuti UE de 17 miliarde de euro pe an, dar uită să spună cine a creat de la bun început această birocrație infernală.

Să încerci să repari distrugerile cauzate de 108 acte legislative Green Deal adoptate doar în legislatura 2019-2024 prin niște ajustări de suprafață este ca și cum ai vrea să usuci un oraș lovit de tsunami folosind un feon”, a declarat europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu.

Factura eșecului energetic și a supralegiferării: plătită de cetățeni și mediul de afaceri

Tăcerea din discursul Ursulei von der Leyen cu privire la costurile reale ale politicilor verzi ascunde o realitate cruntă pentru cele 34 de milioane de companii mici și mijlocii (IMM-uri) din UE și pentru cei 160 de milioane de angajați ai acestora:

Sub pretextul tranziției verzi, au fost închise mine, gazul a fost demonizat, iar energia nucleară a fost blocată ani la rând de la finanțare. Rezultatul? Facturi uriașe la energie și un cost suplimentar direct de 90 de miliarde de euro plătit doar în ultimul an pe importurile de combustibili – exact suma alocată sprijinului pentru Ucraina. Cât contribuie România la această notă de plată? Executivul de la București a decis să țină cifra la secret.

O singură companie mică sau mijlocie ajunge să plătească aproape 100.000 de euro pe an doar pentru a se conforma la două regulamente Green Deal (peste 40.000 euro pentru taxa CBAM și aproximativ 60.000 euro pentru Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje) – sume care adesea depășesc încasările reale ale unei astfel de firme.

Prin discursul său, von der Leyen a admis implicit că tentațiile birocratice de la Bruxelles au acaparat regiunile, orașele și zonele rurale, lăsând acum pe umerii statelor membre sarcina de a gestiona miliardele de euro pierdute din cauza regulilor inutile.

Teme majore ignorate complet în discurs:

Prioritizarea păcii prin negocieri diplomatice: Ursula von der Leyen, la cateva ore de la discursul său din Parlamentul European de la Strasbourg a anunțat că a trimis alte 3.3 miliarde de euro din cele 90 de miliarde de euro destinate Ucrainei. Nu a menționat nimic despre stadiul negocierilor de pace, despre contributia Uniunii Europene în acest sens, despre modul în care au fost folosiți restul banilor. Discuțiile acestea sunt ermetice, ținute la secret. Oprirea Green Deal si repornirea industriei europene: Deși capitalele europene plătesc și politic, și financiar scump pentru Green Deal, Ursula von der Leyen asteaptă răspunsuri tot de la nivel național. Guvernele sunt acum de vină că birocrația ne falimentează. Despre oprirea Green Deal și repornirea motoarelor la maximum, nicio vorbă. Criza combustibilului: președinta Comisiei Europene ne aduce aminte care e nota de plată pentru energia importată – 90 miliarde euro. Nu are, însă, o alternativă. Vorbește de inovare. Inovarea are ritmul ei. Industria nu poate inova la cererea Ursulei von der Leyen care a dorit, prin Green Deal, să distrugă 3 secole de la Revoluția Industrială și care dorește acum să le și înlocuiască, peste noapte. Cu ce? A omis să spună. Agricultura și fermierii europeni: Nicio strategie concretă pentru sprijinirea fermierilor sufocați de standarde nerealiste. Acordul Mercosur: Tăcere totală privind riscurile legate de calitatea îndoielnică a produselor importate din Brazilia și faptul că acordul interimar întâmpină blocaje majore în capitalele europene. Bugetul UE: Nicio soluție pentru bugetul insuficient al Uniunii Europene pentru următorii 7 ani.

„Ursula von der Leyen caută vinovați exclusiv în exterior – războiul din Orientul Mijlociu sau cel din Ucraina –, refuzând să își asume propriile decizii ideologice care au îngropat competitivitatea economică a Europei.

Tăcerea privind agricultura, acordul Mercosur și bugetul real al UE arată clar deconectarea Bruxelles-ului de problemele reale ale cetățenilor. Avem nevoie de o revenire la pragmatism, la libertate economică și la respect față de munca românilor și a tuturor europenilor, nu de noi lozinci împachetate frumos”, a concluzionat Georgiana Teodorescu.