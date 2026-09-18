Siegfried Mureșan: Va veni momentul adevărului pentru PSD. Va trebui să aleagă

Siegfried Mureșan / Inquam Photos / Octav Ganea

Siegfried Mureșan a fost nominalizat premier de către președintele României, în 17 septembrie 2026. El a anunțat că va avea discuții și cu PSD.

”Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi, numărul de parlamentari pe care PNL, USR și UDMR îl au în momentul de față” a spus Siegfried Mureșan, la Digi24. Întrebat de unde va obține susținerea până la 233 de voturi, a răspuns: ”În primul rând, îmi propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin, grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea, m-ar bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD”.

”Mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”

”PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România și, da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD” spune Siegfried Mureșan, care a precizat că nu va negocia cu AUR.

”Parlamentarii știu că este trecerea acestui guvern sau alegerile anticipate, dar, repet, noi nu vom face compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterului european pro-european al acestui guvern” a continuat premierul desemnat.

El a afirmat că va merge până la vot: ”Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, președintele României m-a desemnat”. ”Sper să avem audiere serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitori” a mai declarat Siegfried Mureșan.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a transmis că se aștepta ca premierul desemnat să aibă deja pregătit un plan pentru România, unul ”care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă”, acuzând că, de fapt, vrea doar să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan și să împartă funcții și Putere.