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Siegfried Mureșan: Va veni momentul adevărului pentru PSD. Va trebui să aleagă

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Siegfried Mureșan / Inquam Photos / Octav Ganea
Siegfried Mureșan / Inquam Photos / Octav Ganea

Siegfried Mureșan a fost nominalizat premier de către președintele României, în 17 septembrie 2026. El a anunțat că va avea discuții și cu PSD.

”Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi, numărul de parlamentari pe care PNL, USR și UDMR îl au în momentul de față” a spus Siegfried Mureșan, la Digi24. Întrebat de unde va obține susținerea până la 233 de voturi, a răspuns: ”În primul rând, îmi propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin, grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR.  După aceea, m-ar bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD”. 

”Mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”

”PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România și, da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD” spune Siegfried Mureșan, care a precizat că nu va negocia cu AUR. 

Parlamentarii știu că este trecerea acestui guvern sau alegerile anticipate, dar, repet, noi nu vom face compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterului european pro-european al acestui guvern” a continuat premierul desemnat. 

El a afirmat că va merge până la vot: ”Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, președintele României m-a desemnat”. ”Sper să avem audiere serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitori” a mai declarat Siegfried Mureșan. 

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a transmis că se aștepta ca premierul desemnat să aibă deja pregătit un plan pentru România, unul ”care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă”, acuzând că, de fapt, vrea doar să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan și să împartă funcții și Putere. 

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siegfried muresan
pnl
premier
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Comentarii (5)

X   •   18 Septembrie 2026   •   22:54

Revoltător de obraznici atât cei de la PNL și mai ales neterminații de la usr .
Își imaginează acest nimeni în drum că ditamai PSD ul are să se pună la mintea lui ? Eu in locul PSD ului nici nu m_as deranja sa_l primesc.
Mă uitam i seara cum li s_au umflat capetele de importanta.
S_a închis tărâța in ei .

Alecu   •   18 Septembrie 2026   •   22:50

Amice, momentul adevarului ar apare in momentul in care renunti la mandat, pentru simplul motiv ca ai actionat constant si deliberat impotriva intereselor Romaniei.

Alina   •   18 Septembrie 2026   •   21:58

Nu are ce sa discute PSD cu neofascistii.

RAL   •   18 Septembrie 2026   •   21:45

SIEgfried este de o nerușinare tipic bănesiană. Într-adevăr, Știucă are de ales pentru PSD: fie îi respinge pe candidatul de premier, împreună cu mentorul său sorosian (I.e. neomarxist) Cap-de-Fontă, dar și pe neomarxiștii din propriul partid, gen Victor Negrescu, fie își trimite partidul pe drumul PNȚCD...

elena   •   18 Septembrie 2026   •   21:31

parca lucrurile ar trebui sa fie un pic diferite: intai presedintele il intreaba pe cel propus de partidul respectiv, ce viziuune are, ce si cum vrea sa rezolve.

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