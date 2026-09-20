Robert Cazanciuc, fotografie și mesaj despre București la 567 de ani de la atestarea documentară: „Hipnotizant și viu”

Robert Cazanciuc, senator PSD. Sursa foto: Agerpres

Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, actual senator PSD, a vorbit despre farmecul și contrastele Bucureștiului, pe care îl descrie ca fiind un oraș „hipnotizant și viu”, în care tradiția și modernitatea coexistă, cu ocazia împlinirii a 567 de ani de atestare documentară a Bucureștiului.

Într-o postare pe o rețea socială, Robert Cazanciuc evidențiază străduțele istorice, Centrul Vechi, terasele, arta stradală și festivalurile care dau Capitalei o energie aparte, în ciuda transformărilor și dificultăților prin care a trecut de-a lungul timpului.

Poza pe care a făcut-o Robert Cazanciuc pentru a ilustra contrastele Bucureștiului

”Un amestesc fascinant de tradiție si modernitate, de hate&love îi face pe mulți români și străini să-și dorească să trăiască în București, în pofida grelelor încercări prin care au trecut din cauza unor decizii neinspirate luate de cei care au cârmuit comunitățile în acest oraș, folosit mai mult ca trambulină politică, fără să-l iubească sau să le pese cu adevărat!

Iată o fotografie pe care am realizat-o cu câteva zile în urmă pentru a ilustra contrastele acestui oraș vechi de 567 de ani, hipnotizant și viu, care a supraviețuit incendiilor, cutremurelor și schimbărilor de epocă, doar ca să devină astăzi o capitală europeană în care arhaicul se îngemănează cu modernul, făcându-i firesc acestuia loc.

De la străduțele ascunse din Armenească și serile din Centrul Vechi, până la terasele boeme, arta stradală și energia nesfârșită a festivalurilor urbane, Bucureștiul e definit de oamenii care îi dau viață în fiecare zi”, a scris senatorul Robert Cazanciuc, pe contul său de Facebook.

Bucureștiul are prima atestare documentară certă la data de 20 septembrie 1459, într-un hrisov emis de Vlad Țepeș. Muzeul Municipiului București indică acest document ca fiind prima dovadă documentară a existenței Bucureștiul.

Astfel, în 2026 se împlinesc 567 de ani, context în care se sărbătorește Zilele Bucureștiului 2026 cu numeroase evenimente.

Duminică, 20 septembrie, bucureștenii și turiștii sunt invitați să redescopere orașul prin mai multe evenimente, tururi ghidate, concerte, expoziții și activități dedicate istoriei și patrimoniului Capitalei.