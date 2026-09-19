Centenarul Marii Uniri vs. Centenarul Trianonului. Sociologul Bogdan Bucur: Ungaria are o altă dimensiune a istoriei

Budapesta, imagine cu rol ilustrativ. Foto: Pixabay

Bogdan Bucur, sociolog și lector universitar la SNSPA, spune că ungurii investesc mult mai mult în promovarea istorică. El a făcut o comparație între România și Ungaria, prin prisma celebrării Centenarului Unirii la noi și a Centenarul Tratatului de la Trianon la ei.

Bogdan Bucur, sociolog și lector universitar la SNSPA, invitat vineri, 18 septembrie, în cadrul unei dezbateri de la DC NEWS, a vorbit, printre altele, despre investițiile în promovarea istoriei. El a făcut o comparație între România și Ungaria, arătând că ungurii acordă mult mai multă atenție acestui domeniu și că investesc mult mai mult în publicarea de cărți, organizarea de conferințe și alte evenimente de profil, atunci când vorbim despre istorie.

Bogdan Bucur a comparat cum a fost celebrat în România Centenarul Marii Uniri în anul 2018 și cum a fost comemorat Centenarul Tratatului de la Trianon în Ungaria, în anul 2020. În timp ce la noi în prima jumătate a anului 2018 apăruse doar o carte pe subiect - "Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri", scrisă de Bogdan Bucur - în Ungaria maghiarii au organizat o mulțime de evenimente în 2020.

Bogdan Bucur: Ungaria are o altă dimensiune a istoriei, trebuie să fim corecți

"Ungaria are o altă dimensiune a istoriei, trebuie să fim corecți. Îmi aduc aminte că citeam în contextul Centenarului Marii Uniri, cărui i-am dedicat una dintre lucrările care a devenit întâmplător una dintre cele mai cunoscute și vândute, nu din meritele autorului, ci pentru faptul că mai mult de jumătate din anul în care am celebrat Centenarul Marii Uniri a fost cam singura pe piață, așa ni se întâmplă nouă.... Deci vreau să fiu foarte corect, pentru mai mult de jumătate de an, singura carte de pe piață a fost a mea pentru faptul că editura unde am publicat a avut intuiția de a mă întreba în anul 2016: "Domnule, vedeți că vine 2018, ai vrea să scrii ceva pe tema asta?" Foarte puțină lume a știut în 2016 că urmează să vină 2018, iar acesta este breaking news, să știți. Vă vorbesc în cunoștință de cauză. Știu că pare ciudat când vorbim astăzi, dar în 2016 foarte puțini oameni știau că vine 2018.

Cum a celebrat Ungaria mileniul maghiar

Drept urmare, m-ați întrebat despre Ungaria. Ungaria a celebrat în ultimii ani ai secolului al XIX-lea mileniul maghiar. Când spunem că a celebrat mileniul maghiar, ei știu exact, adică a fost o zi și o lună, și un an. Iar celebrarea mileniului maghiar a însemnat - e bine să ne uităm un pic la reperele de lângă noi - a însemnat podul cu lanțuri de peste Dunăre, a însemnat inaugurarea Parlamentului de la Budapesta, care este o copie perfectă a Westminster. E adevărat, inaugurarea nu a însemnat finalizarea completă, înțelegem asta, dar oricum a fost inaugurat. A însemnat a doua cea mai veche linie de metrou din Europa, a însemnat o dezvoltare infrastructurală, culturală și urbană a Budapestei de o manieră cu totul excepțională.

Centenarul Unirii vs. Centenarul Tratatului de la Trianon

Noi am celebrat centenarul Marii Uniri, Ungaria a celebrat centenarul cu lacrimi al Trianonului (Centenarul Tratatului de la Trianon n.r.). Cumva cele două celebrări au fost apropiate. Dar cum a comemorat Ungaria? Au fost niște conferințe extraordinar de prestigioase făcute cu universități din Occident. Au fost niște lucrări extraordinar de serioase în această perioadă. A fost o revizitare, o revizuire și o recercetare a surselor și niște lucruri teribil de importante, evident, sponsorizate și finanțate de Academia Maghiară de Științe, care are un sediu superb, chiar pe malul Dunării. Drept urmare, dacă vorbim despre Ungaria, avem o altă dimensiune a istoriei, avem o altă implicare a statului", a declarat Bogdan Bucur la DC NEWS.

Centenarul Marii Uniri a reprezentat comemorarea a 100 de ani de la evenimentele din 1918, când toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiași stat național, România.

Centenarul Trianonului a marcat, la 4 iunie 2020, împlinirea a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, actul care reprezintă consfințirea internațională a unirii Transilvaniei cu Regatul României.