Lumina rămâne aprinsă în cămară. Siegfried Mureșan, mesajul dimineții: O facem pentru toți oamenii cinstiți din România

În această dimineață, premierul desemnat Siegfried Mureșan a publicat un mesaj tăios despre continuarea politicilor Guvernului Bolojan, dacă va ajunge la Palatul Victoria.

În contextul în care a declarat că va continua politicile lui Ilie Bolojan, Siegfried Mureșan a transmis, duminică dimineață, următorul mesaj: ”Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac”.

Mesajele au curs imediat, dar în două direcții.

Unii i-au spus:

Asta își dorește orice om de bun simț! Succes!

Ne punem speranțe și vă rugăm să nu ne dezamăgiți!

Felicitări pentru postare, mult succes!

Multă sănătate, minte luminată și putere! DOAMNE AJUTĂ!

Avem încredere ca veți menține aprinsă lumina.

Succes și putere de muncă cinstită. Am încredere în tot ce veți face,dar gândiți și alegeți cinstit.

Alții l-au avertizat că acest mesaj trebuia să fie transmis după învestirea Guvernului- ”Păi așa nu-ți faci prieteni, scrie-le și tu p-astea dupa învestitură”, în timp ce unii nu-și mai pun nicio speranță în promisiunile politice: ”Cu asta ai rezolvat tot” - ironic.

Vineri, într-un interviu pentru Digi24, la o zi după desemnare, Siegfried Mureșan declara: ”Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și, datorită lucrurilor bune făcute pentru România de acest guvern, vom reuși să intrăm într-o etapă viitoare. Cred că principiile, să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor, să investim banii acolo unde e nevoie de ei, este un principiu sănătos și voi continua aceste lucruri. Cred că România intră într-o etapă nouă, repet, vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute și tocmai fiindcă economia a fost stabilizată în acest an, cred că vom reuși să reducem inflația, vom reuși să avem rate mai mari de creștere economică. Acestea nu ar fi fost posibile dacă derapajele și dezechilibre nu ar fi fost corectate de către actualul guvern. Deci vom construi pe baza lucrurilor bune, făcute de Ilie Bolojan, dar e evident că după această etapă dificilă vom intra pe o etapă de creștere”.

Sâmbătă, a apărut în spațiul public și o posibilă listă de miniștri a Guvernului Mureșan, Oana Gheorghiu, Raluca Turcan și Dominic Fritz fiind printre numele posibile. Tot sâmbătă, președintele țării, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Siegfried Mureșan premier. Acesta va ajunge în Monitorul Oficial luni, de când timpul va începe să se scurgă pentru Guvernul Mureșan. De luni, Siegfried Mureșan va avea 10 zile pentru a propune un Guvern, un program de guvernare și pentru a obține cele 46 de voturi care-i lipsesc pentru a fi viitorul premier al României.