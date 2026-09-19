Trump pregătește "beneficii" pentru Rusia în schimbul păcii din Ucraina. Întrebarea lui Kushner pentru Putin

Trump Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Donald Trump ar lua în calcul oferirea unor beneficii economice Rusiei pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să accepte încheierea războiului din Ucraina, potrivit New York Times.

În timp ce Congresul Statelor Unite a pregătit un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, menite să crească presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a opri războiul din Ucraina, administrația Donald Trump pare să acorde tot mai multă atenție unei strategii bazate pe stimulente economice pentru Moscova, relatează New York Times (NYT).

Această abordare a devenit evidentă în timpul unei întâlniri desfășurate luna aceasta la Kremlin între președintele rus Vladimir Putin și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit unor surse din administrația de la Washington citate de NYT, liderul de la Kremlin a afișat încredere în privința evoluției războiului.

Putin le-ar fi transmis celor doi reprezentanți americani că Rusia ar urma să preia, în următoarele luni, controlul asupra întregii regiuni Donbas. Totodată, liderul rus ar fi anunțat că Moscova se pregătește să lovească infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce ar putea agrava considerabil situația țării în timpul iernii.

Jared Kushner i-ar fi răspuns lui Putin: "Cu tot respectul, ne-ați spus exact același lucru în urmă cu un an. Care sunt șansele să ne întoarcem aici peste un an și să spuneți din nou același lucru? Mai pierdem un an?"

Discuția, relatată de o persoană familiarizată cu întâlnirea și de un oficial american, ar reflecta dificultățile întâmpinate de administrația Trump în cele peste 18 luni de încercări de a găsi o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina.

SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei

În paralel cu demersurile, Congresul SUA a aprobat un nou pachet de sancțiuni "infernale" împotriva Rusiei și a aliaților săi, ca urmare a rolului acestora în războiul din Ucraina. Textul a trecut deja de Senat și beneficiază de susținerea președintelui Donald Trump.

Proiectul urmează să fie transmis președintelui SUA pentru promulgare. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Wall Street Journal că Donald Trump intenționează să semneze măsurile.

În același timp, New York Times notează că administrația americană analizează o strategie paralelă, bazată pe oferirea unor avantaje economice Moscovei. Scopul ar fi ca astfel Vladimir Putin să fie determinat să ia în calcul oprirea războiului din Ucraina.

O sursă citată de publicația americană afirmă că încheierea unor acorduri economice între SUA și Rusia înainte de finalizarea războiului este posibilă. Un asemenea demers ar transmite, potrivit sursei, că administrația Trump urmărește o resetare a relațiilor cu Kremlinul.

Administrația Trump pune accent pe "morcova"

Noua orientare ar intra însă în contradicție cu promisiunea făcută de Donald Trump anul trecut, când acesta declara că acordurile economice nu vor fi încheiate "până nu vom rezolva războiul".

Potrivit NYT, reprezentanții speciali ai președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, explorează în prezent noi modalități de a convinge Moscova să pună capăt ostilităților. Această schimbare intervine în contextul în care Ucraina nu acceptă cedarea teritoriilor sale drept condiție pentru obținerea păcii.

Strategia administrației Trump față de Vladimir Putin este descrisă drept o combinație între "morcovul și bățul". În acest moment, însă, accentul pare să fie pus pe componenta economică a abordării.

Un oficial american citat de New York Times a declarat că administrația Trump urmărește să creeze mai multe "stimulente" pentru Moscova, sub forma unor acorduri comerciale care ar putea avantaja membrii elitelor economice ruse. Prin această strategie, Washingtonul speră să-l determine pe Vladimir Putin să accepte un acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât şi Ucraina, trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieşire din război, iar Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că preşedintele american este "foarte hotărât să pună capăt acestui război şi vărsării de sânge" în urma căreia suferă atât de multe familii.

Marco Rubio propune o "foaie de parcurs" pentru încheierea războiului

Kremlinul a transmis că o "foaie de parcurs" pentru încheierea războiului din Ucraina, la care a făcut aluzie secretarul de stat american Marco Rubio, este deocamdată doar o propunere, dar sprijină ideea organizării unei noi întâlniri trilaterale, adică o nouă întâlnire între Rusia şi Ucraina mediată de SUA, după ce ultima reuniune de acest fel a fost în februarie, relatează agenţia EFE.

"În acest moment nu există, să spunem aşa, niciun un program sau foaie de parcurs formalizată. Există o iniţiativă generală, o voinţă politică comună, ce a fost confirmată, de a relua negocierile trilaterale", a explicat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, la conferinţa sa de presă zilnică. "Sperăm că în scurt timp aceste negocieri vor fi reluate. Rămânem în contact cu interlocutorii noştri americani", a adăugat el.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a descris drept "substanţiale" negocierile desfăşurate în weekend la Moscova şi Kiev de către emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

"Cred că există o oportunitate în următoarele săptămâni de a dezvolta o foaie de parcurs pentru a avansa, pentru a relua negocierile şi probabil pentru a ajunge la o concluzie acceptabilă pentru ambele părţi", a estimat şeful diplomaţiei SUA. Totuşi, el a adăugat că niciuna dintre părţi nu s-a arătat dispusă la concesii şi că fiecare a rămas inflexibilă în ceea ce priveşte propriile linii roşii.

Negocierile dintre Rusia şi Ucraina ar putea avansa în următoarele săptămâni. Jared Kushner, anunţul momentului

