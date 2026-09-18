Datoria publică a Poloniei, record de 505 miliarde de euro, de peste două ori cât a României

Imagine cu euro. Sursa foto: Pexels

Datoria publică a Poloniei a ajuns la un record de 505 miliarde de euro, de peste două ori mai mare decât cea a României, care este de 232,7 miliarde de euro, potrivit ultimelor date ale BNR.

Polonia se numără în prezent printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai rapid ritm de îndatorare. Conform celor mai recente date Eurostat, doar Finlanda și Bulgaria au înregistrat o creștere mai mare a raportului datorie publică/PIB în primul trimestru al anului 2026, scrie Euronews. Estimările preliminare sugerează că datoria Poloniei a crescut cu încă 53,7 miliarde de zloți în iunie, ajungând la un total de aproape 2,19 trilioane de zloți (505 miliarde de euro). Asta înseamnă de peste două ori mai mult decât datoria publică a României, care a ajuns la 232,7 miliarde de euro la finalul lunii iunie, potrivit celor mai recente date ale BNR.

În același timp, Ministerul Finanțelor din Polonia a raportat că datoria Trezoreriei Statului a depășit 2,13 trilioane de zloți (492 miliarde de euro) la sfârșitul lunii mai, o creștere de aproape 184 de miliarde de zloți (42,5 miliarde de euro) de la începutul anului.

Polonia, printre liderii europeni la creșterea datoriei

Datele Eurostat indică faptul că, până la sfârșitul primului trimestru, ponderea datoriei administrației publice în PIB-ul Poloniei a crescut cu 4,5 puncte procentuale într-un an.

Aceasta a fost a treia cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Doar Finlanda (o creștere de 5,5 puncte procentuale) și Bulgaria (o creștere de 4,8 puncte procentuale) au înregistrat avansuri mai mari.

Nivelul general al datoriei Poloniei, sub media UE

În același timp, nivelul general al datoriei Poloniei rămâne mult sub media UE. La sfârșitul primului trimestru al anului 2026, acesta se situa la 61,6% din PIB, comparativ cu media UE de aproximativ 82,9%. Pentru comparație, datoria Greciei depășește 143,5% din PIB, cea a Italiei este de aproximativ 138,9%, iar cea a Franței este peste 117,6%, potrivit sursei citate.

Datoria publică a Poloniei, calculată conform metodologiei Eurostat, a depășit, așadar, pragul de 60% care, conform constituției poloneze, ar obliga guvernul să introducă reduceri substanțiale de cheltuieli.

Datoria externă totală a României a ajuns la aproape 233 miliarde de euro

Situația României pare puțin mai bună decât cea a Poloniei. Datoria externă totală a României a ajuns la 232,7 miliarde de euro la finalul lunii iunie, în creştere cu 4,3 miliarde de euro faţă de sfârşitul anului trecut, când soldul era de 228,4 miliarde euro, aratau datele publicate în august de BNR, potrivit Ziarul Financiar.

Din total, datoria externă a administraţiei publice a ajuns la 129 miliarde de euro, după o creştere de 3,39 miliarde de euro în primele şase luni, de la 125,6 miliarde de euro la sfârşitul anului trecut. Astfel, datoria externă a statului român reprezintă 55,4% din datoria externă totală a României, potrivit sursei citate.

Conform Raportului de convergență pentru 2026, publicat în iunie de Comisia Europeană, datoria publică a României va urca la 63,4% din PIB în 2027 și este proiectată să ajungă la circa 90% din PIB în 2036.

"Raportul datoriei publice la PIB a crescut de la 54,8% în 2024 la 59,3% în 2025 şi este estimat să ajungă la 61,6% în 2026 şi 63,4% în 2027, pe fondul unui deficit primar ridicat şi al creşterii plăţilor de dobânzi.

Riscurile privind sustenabilitatea datoriei publice apar ca fiind ridicate pe termen mediu, datoria fiind proiectată să crească rapid, până la aproximativ 90% din PIB în 2036", se arată într-un raport despre România al Comisiei Europene, potrivit Agerpres.

Datoria Trezoreriei de Stat a Poloniei depășește 484 miliarde de euro

Cifrele Ministerului de Finanțe din Polonia privind datoria Trezoreriei de Stat sunt și mai impresionante. Această datorie nu este identică cu definiția datoriei publice utilizată de UE, dar reprezintă principala sa componentă.

La sfârșitul lunii mai 2026, datoria Trezoreriei Statului se ridica la 2,135 trilioane de zloți (492 miliarde de euro). Numai în luna mai, aceasta a crescut cu 46,8 miliarde de zloți (10,8 miliarde de euro), iar de la începutul anului a crescut cu 183,7 miliarde de zloți (42,4 miliarde de euro), sau 9,4%.

Conform estimărilor preliminare ale Ministerului Finanțelor, până la sfârșitul lunii iunie, datoria ajunsese deja la aproximativ 2,189 trilioane de zloți (505 miliarde de euro), ceea ce implică o creștere lunară suplimentară de peste 53 de miliarde de zloți (12,2 miliarde de euro).

Principalul factor determinant al acestei creșteri a fost nevoia de împrumuturi a bugetului de stat, legată de finanțarea unui deficit mare și de acumularea de fonduri deținute în conturile bugetare.

Nevoi record de împrumut

Amploarea emisiunii de obligațiuni din acest an este fără precedent în Polonia. În 2026, Ministerul Finanțelor intenționează să atragă aproximativ 138,6 miliarde de zloți (32 de miliarde de euro) în finanțare nouă netă, cea mai mare cifră din istoria finanțelor publice ale Poloniei.

Aceste nevoi substanțiale de împrumut provin în principal dintr-un deficit bugetar record și din necesitatea de a refinanța obligațiunile emise anterior. O parte semnificativă a emisiunii este efectuată în avans pentru a asigura statul cu suficientă lichiditate și pentru a limita riscurile asociate cu orice deteriorare a condițiilor de piață.

Cine împrumută bani Poloniei?

Structura datoriei arată că Polonia se finanțează în mare parte pe piața internă. La sfârșitul lunii mai, aproximativ 80% din datoria Trezoreriei Statului era deținută pe piața internă, în timp ce puțin sub 20% era formată din pasive externe.

Cei mai mari creditori rămân băncile autohtone și sectorul nebancar autohton, deși aproape 29% din datorie este deținută și de investitori străini.

Ministerul Finanțelor din Polonia subliniază că ponderea datoriei denominate în valută străină rămâne sub 20%, mult sub limita sa strategică de 25%. Această structură reduce riscul care decurge din fluctuațiile cursului de schimb.

Există motive de îngrijorare?

Creșterea datoriei în sine nu înseamnă automat o deteriorare a stării finanțelor publice. Factorii cheie sunt ritmul creșterii economice, dimensiunea deficitului și costul serviciului datoriei, potrivit Euronews.

Deocamdată, datoria Poloniei rămâne sub media Uniunii Europene. În același timp, însă, ritmul cu care aceasta crește este printre cele mai rapide din bloc, ceea ce înseamnă că va deveni din ce în ce mai dificil în următorii ani să se mențină finanțe publice stabile și să se țină sub control costurile serviciului datoriei.

Economiștii subliniază că, dacă deficitul ridicat persistă pentru o perioadă extinsă, iar creșterea economică slăbește, spațiul pentru creșteri suplimentare ale cheltuielilor publice se va reduce treptat.