Prințul Harry, fără Meghan Markle, la prima apariție publică de la revenirea în Marea Britanie

Imagine cu Prințul Harry, Ducele de Sussex. Foto: Agerpres

Prinţul Harry a avut joi, la Londra, prima apariţie publică după revenirea în Regatul Unit, în urmă cu trei săptămâni, alături de familia sa. Ducele de Sussex a participat, la o serată organizată în cadrul Invictus Games, dar fără soția sa Meghan.

Invictus Games este o competiţie destinată militarilor răniţi, pe care a fondat-o în 2014, notează AFP. Harry a apărut îmbrăcat într-un smoking şi purtând medaliile sale militare. A venit fără soţia sa, Meghan, la această serată, care are ca scop sprijinirea militarilor răniţi prin strângerea de fonduri pentru Fundaţia Invictus Games.

Prinţul Harry, în vârstă de 42 de ani, a pozat la sosire pentru fotografi. Mai mult, a făcut selfie-uri cu veteranii răniţi. Întrebat cum se simte, el a răspuns: "Bine. A fost bine să revin pe pământ britanic!".

Harry și Meghan, întoarcere surpriză în Marea Britanie

Harry, Meghan şi cei doi copii ai lor au sosit la 26 august în Regatul Unit. O întoarcere surpriză, la 6 ani după ruptura lor controversată de familia regală britanică şi plecarea în Statele Unite.

După ce au părăsit SUA, fapt care l-a făcut fericit pe Donald Trump, ei au fost destul de discreţi. Conform presei britanice, Harry şi familia sa s-a stabilit în regiunea Cotswolds, apreciată de vedete.

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea al Marii Britanii a vizitat la 7 septembrie 2026 un studio londonez de podcasturi, vizită difuzată pe contul de Instagram al acestuia din urmă.

De asemenea, joi, Harry a participat, la Londra, la un eveniment dedicat copiilor victime ale conflictelor, împreună cu organizaţia Save The Children, potrivit unui comunicat al acesteia.

Atacuri la adresa regelui Charles al III-lea, legate de moartea lui Lady Di

Apariţia publică de joi a lui Harry a avut loc în timp ce unchiul său, Charles Spencer, fratele mamei sale, prinţesa Diana, a lansat o serie de atacuri la adresa regelui Charles al III-lea, legate de moartea lui Lady Di.

Într-o carte care va apărea marţi, intitulată "Swan Song: Diana, My Sister", Charles Spencer îl acuză pe Charles, care era atunci prinţ moştenitor, că i-ar fi spus, la scurt timp după decesul prinţesei, că ea va fi uitată "destul de curând".

De asemenea, fratele lui Lady Di a scris că Charles părea să fie "extrem de încântat", în timpul unei conversaţii telefonice purtate imediat după moartea prinţesei.

Controversata moarte a prințesei Diana

Diana a murit la vârsta de 36 de ani când maşina în care se afla ea şi iubitul ei, Dodi al-Fayed, s-a izbit de un stâlp de susţinere într-un tunel din Paris, în timp ce încerca să scape de paparazzi pe motociclete.

Într-o rară dezminţire, regele a contestat ferm aceste acuzaţii printr-un comunicat emis de Palat miercuri seara. Charles şi Diana s-au separat în 1992 şi au divorţat în 1996, notează Agerpres.