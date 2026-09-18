Friedrich Merz, în pragul unui eșec istoric la alegerile din weekend. Cancelarul Germaniei nu va participa nici la Adunarea Generală a ONU

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Friedrich Merz și partidul pe care îl conduce, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), se confruntă cu o situație politică tensionată după alegerile din Saxonia-Anhalt și ceea ce ar putea urma la scrutinul de duminică din Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin.

După rezultatul dezastruos de la alegerile din Saxonia-Anhalt, unde numărul voturilor pentru CDU s-a redus la mai puțin de jumătate, iar AfD a obținut o victorie zdrobitoare, perspectivele lui Merz la funcția de cancelar ar putea fi grav afectate de scrutinul din acest weekend din Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin, notează Euractiv.

Situația este deosebit de critică pentru CDU în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde declinul accentuat adus partidul periculos de aproape de pragul electoral de 5%. CDU se află în situația de a nu atinge pragul electoral, o premieră pentru acesta, care ar reprezenta un eșec fără precedent pentru formațiune.

CDU dă vina pe campania desfășurată de Partidul Social-Democrat (SPD), deoarece premierul landului, Manuela Schwesig, a transformat lupta împotriva AfD în tema centrală a campaniei sale. Întrucât SPD se află în prezent la mică distanță în urma AfD, Schwesig a prezentat tot mai des alegerile drept o confruntare între două tabere, folosind sloganuri precum „Die Frau gegen Blau” („Femeia împotriva albastrului”), o referire la culoarea politică a AfD.

Oficialii CDU susțin că această strategie atrage voturi de la alte partide și, în același timp, consolidează poziția AfD.

Situație sumbră pentru CDU și în Berlin

CDU are probleme serioase și la Berlin, unde primarul creștin-democrat în funcție, Kai Wegner, s-a confruntat cu presiuni constante din cauza modului în care a gestionat un atac asupra rețelei electrice a capitalei, produs în luna ianuarie. Pe măsură ce cota sa în sondaje s-a prăbușit, Wegner a anunțat că se retrage din cursă.

Ulterior, CDU l-a desemnat drept candidat principal pe Stefan Evers, ministrul de finanțe al landului Berlin. Evers a reușit să stabilizeze cifrele partidului, iar în prezent, CDU se află la egalitate cu partidul Stânga (Die Linke).

Friedrich Merz nu va merge la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU)

Cancelarul Friedrich Merz a convocat deja comitetul executiv federal al CDU la Berlin pentru o reuniune duminică, ceea ce înseamnă că va lipsi de la Adunarea Generală a ONU de la New York. Se preconizează că scopul său este stabilirea unei linii comune de răspuns față de rezultatul electoral slab pe care partidul îl va obține la alegerile din acest weekend.

Recent, cei opt premieri de land ai CDU au publicat o scrisoare comună, interpretată pe scară largă drept un gest de susținere pentru Merz, pe fondul presiunilor tot mai mari la adresa cancelarului Germaniei.

78% dintre germani nu îl mai cred potrivit pe Friedrich Merz pentru funcţia de cancelar

Un sondaj din Germania arată că 78% dintre cei care au răspuns nu îl mai consideră potrivit pe Friedrich Merz pentru funcţia de cancelar.

Sondajul online al institutului Insa pentru ziarul Bild a scos la iveală cifre uluitoare. 78% dintre cei care au participat au răspuns NU la întrebarea "Este Friedrich Merz persoana potrivită pentru funcţia de cancelar?".