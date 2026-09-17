Parlamentul European susține o abordare diferențiată pentru produsele cu nicotină în raportul privind bolile cardiovasculare. Ce urmează pentru politicile europene de sănătate

Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Parlamentul European

Parlamentul European a adoptat un raport privind bolile cardiovasculare.

Parlamentul European a adoptat raportul privind bolile cardiovasculare (CVD), un document care conturează poziția instituției în domeniul prevenirii bolilor cardiovasculare și al combaterii principalilor factori de risc pentru bolile netransmisibile. Totodată, votul este urmărit cu atenție la Bruxelles deoarece poate influența alte dosare importante de sănătate aflate în pregătire.

În forma lui finală, raportul recunoaște faptului că diferitele produse cu nicotină pot avea profiluri de risc diferite. Documentul susține, de asemenea, politici fiscale diferențiate între categoriile de produse și o abordare bazată pe dovezi științifice și proporționalitate, evitând măsurile generalizate și accelerarea procesului de revizuire a Directivei privind produsele din tutun (TPD)

În același timp, raportul reafirmă necesitatea protejării minorilor și solicită aplicarea strictă a regulilor privind vârsta minimă de vânzare și verificarea identității cumpărătorilor, atât în magazinele fizice, cât și online.

Raportoarea dosarului, Romana Jerković (S&D), a descris textul drept „bun și bine echilibrat” și a subliniat rolul acestuia în implementarea planului Safe Hearts al Comisiei Europene.

De ce este important acest vot

Importanța raportului depășește domeniul bolilor cardiovasculare. În prezent, Comisia pentru sănătate publică a Parlamentului European analizează și raportul privind implementarea Planului European de Combatere a Cancerului (BECA), un dosar care abordează, la rândul său, teme precum tutunul, nicotina, alcoolul și alimentația.

Potrivit informațiilor aflate în dezbatere la Bruxelles, actualul proiect al raportului BECA promovează, în unele privințe, o abordare diferită de cea adoptată recent în raportul privind bolile cardiovasculare. În special, documentul este criticat pentru faptul că nu reflectă principiul diferențierii riscurilor între diferitele categorii de produse cu nicotină și readuce în discuție măsuri care au fost eliminate, atenuate sau respinse în cadrul negocierilor pentru raportul CVD.

Dezbatere mai amplă despre alcool și alimentație

Atât raportul privind bolile cardiovasculare, cât și cel privind combaterea cancerului abordează factori de risc care depășesc sfera produselor din tutun și nicotină. Documentele includ referiri la consumul de alcool, alimentație, etichetarea produselor alimentare și măsurile fiscale utilizate pentru susținerea sănătății publice.

În cazul alcoolului, raportul pune accent pe reducerea consumului nociv și pe măsuri de prevenție bazate pe dovezi științifice, iar în domeniul alimentației susține o mai bună informare a consumatorilor și promovarea unor alegeri mai sănătoase. În ansamblu, textul adoptat de Parlament a atenuat sau eliminat mai multe propuneri restrictive și a optat pentru o abordare bazată pe dovezi și pe respectarea competențelor statelor membre. https://pmicloud-my.sharepoint.com/personal/oaserban_pmintl_net/Documents/Microsoft Copilot Chat Files/Amplificare media - Raport CVD adoptat de Parlamentul European.msg

Întrebarea care se pune la Bruxelles

În contextul în care cele două dosare sunt discutate aproape simultan și tratează numeroși factori de risc comuni, una dintre temele centrale ale dezbaterii este coerența politicilor europene de sănătate.

Susținătorii abordării adoptate în raportul privind bolile cardiovasculare consideră că viitoarele decizii europene ar trebui să rămână ancorate în dovezile științifice, în principiul proporționalității și în diferențierea între nivelurile de risc asociate diverselor categorii de produse.

Următorul moment important va fi votul asupra raportului BECA, așteptat în data de 28 septembrie, care ar putea oferi indicii suplimentare despre direcția pe care Parlamentul European dorește să o susțină în viitoarele politici de sănătate publică și în discuțiile privind revizuirea legislației referitoare la produsele din tutun și nicotină.

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