Marine Le Pen refuză „Frexit” și propune reducerea puterilor Bruxelles-ului

Lidera franceză de extremă dreaptă, Marine Le Pen

Mai multe postări de pe rețelele sociale susțin că Marine Le Pen, candidata extremei drepte la alegerile prezidențiale din Franța din 2027, promite să organizeze un referendum privind apartenența țării la Uniunea Europeană dacă va câștiga alegerile și va ajunge la Palatul Élysée.

Postările, publicate în principal în limba spaniolă, nu oferă alte detalii. Acesta este primul indiciu că afirmațiile sunt false. Le Pen nu cere organizarea unui referendum privind ieșirea Franței din UE dacă va deveni președinta țării, notează Euronews.

Este adevărat că politiciana formațiunii Rassemblement National critică dur Uniunea Europeană și că, în trecut, a susținut ideea ca Franța să părăsească blocul comunitar. Le Pen a salutat rezultatul referendumului privind Brexitul, după ce britanicii au votat, în 2016, pentru ieșirea din Uniunea Europeană. În campaniile prezidențiale din 2012 și 2017, ea a inclus ieșirea Franței din UE și renunțarea la euro printre principalele sale propuneri.

Ulterior, însă, Le Pen a renunțat la aceste propuneri. La alegerile din 2022, ea a susținut în schimb o reformă radicală a Uniunii Europene din interior. Planul său prevedea reducerea majoră a puterilor instituțiilor de la Bruxelles și transformarea Uniunii într-o alianță mai flexibilă între state.

Schimbarea poziției lui Le Pen reflectă o tendință mai largă în rândul partidelor de extremă dreapta din Europa. Înainte de referendumul pentru Brexit, politicienii de extremă dreapta din Țările de Jos și Italia, printre alte state, cereau în mod frecvent propriile referendumuri privind apartenența la UE. În prezent, aceste solicitări s-au redus în general.

Totuși, Geert Wilders, liderul partidului de extremă dreapta Partidul pentru Libertate, și-a reluat miercuri apelul pentru o reevaluare a apartenenței Țărilor de Jos la Uniunea Europeană. El le-a spus parlamentarilor olandezi că „Nexit” este necesar pentru a opri intrarea migranților și solicitanților de azil în țară.

Studiu: Aproape jumătate dintre francezi ar vota pentru rămânerea în Uniunea Europeană

Chiar dacă Le Pen ar deveni președintă și ar organiza un referendum privind ieșirea Franței din UE, datele disponibile arată că sprijinul pentru rămânerea în Uniune este mai mare. Un studiu realizat de Pew Research Center la începutul acestui an arată că opinia favorabilă față de UE în Franța a crescut de la 38% în 2016 la 52% în 2026. Creșteri similare au apărut și în alte țări europene, inclusiv în Regatul Unit.

Un sondaj YouGov realizat la sfârșitul anului 2025 arată, de asemenea, că 49% dintre francezii chestionați ar vota pentru rămânerea în Uniunea Europeană, în timp ce 27% ar vota pentru ieșire.

În prezent, un referendum privind ieșirea Franței din Uniunea Europeană nu face parte din agenda anunțată de Le Pen. Ea a sugerat însă organizarea unor referendumuri pe alte teme dacă va câștiga alegerile prezidențiale de anul viitor. Acest lucru poate explica unele dintre zvonurile apărute pe internet despre un presupus referendum privind apartenența la UE.

Printre propunerile sale se află un referendum privind combaterea așa-numitelor „ideologii islamiste”, inclusiv interzicerea purtării vălului în spațiul public, precum și un vot pentru modificarea Constituției Franței în scopul restricționării imigrației.

Două sondaje o dau pe Marine Le Pen favorită la prezidențialele din 2027

Cele două sondaje au fost efectuate după ce lidera veterană a RN a transmis că va candida la viitoarele alegeri prezidenţiale, în urma hotărârii Curţii de Apel care a găsit-o vinovată de utilizarea abuzivă de fonduri UE pentru a plăti personalul partidului, dar i-a redus interdicţia de exercitare a drepturilor electorale și i-a permis să candideze.

În sondajul Ifop, Le Pen conduce cu 36% din intenţiile de vot, în creştere faţă de sondajele din lunile anterioare care o creditau cu 32-34%. Niciunul dintre contracandidaţii prezumtivi nu ar obţine peste 19% din voturi. Celelalte sondaje au arătat rezultate asemănătoare.