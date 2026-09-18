Ursula von der Leyen anunță un nou ajutor de 3,3 miliarde de euro pentru Ucraina: Vrem un scut aerian european comun, bazat pe sistemul antibalistic Freya

Președinte CE, Ursula von der Leyen și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres

Uniunea Europeană trimite o nouă tranșă de 3,3 miliarde de euro către Ucraina pentru achiziția urgentă de rachete și drone, după cum a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în urma unei discuții telefonice cu Volodimir Zelenski. Liderul european a prezentat și planul unui scut antirachetă comun, dezvoltat pe baza sistemului Freya, prin care inovația militară a Kievului va fuziona cu industria grea de apărare a Europei.

După o convorbire telefonică cu președintele Volodimir Zelenski, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat virarea unei noi tranșe de sprijin financiar. Oficialul european a prezentat totodată planul de a construi un scut defensiv integrat, capabil să unească lecțiile dure de pe frontul din est cu baza tehnologică a blocului comunitar.

Liderul de la Bruxelles a subliniat că presiunea militară asupra capitalei Ucrainei cere o reacție rapidă din partea partenerilor occidentali.

„Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu președintele Zelenski. Rusia atacă neîncetat Kievul și încearcă să facă viața de zi cu zi imposibilă pentru locuitorii săi. Suntem alături de ei. Și alături de toți ucrainenii. Mâine vom vira o nouă tranșă de 3,3 miliarde de euro către Ucraina, destinată achiziției de rachete și drone. Săptămâna trecută am aprobat finanțarea europeană pentru sisteme Patriot prin intermediul Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina. Dar este limpede că e nevoie de mai mult”, spune Ursula von der Leyen.

Proiectul Freya: Un scut antirachetă comun între Uniunea Europeană și Kiev

Bruxelles-ul vrea să valorifice fondurile rămase din SAFE pentru a dezvolta o rețea comună de apărare aeriană.

„Din acest motiv am anunțat disponibilitatea noastră de a folosi fondurile rămase din programul SAFE pentru lansarea unui nou proiect dedicat inițiativelor comune de apărare UE–Ucraina. Ne dorim să dezvoltăm împreună un sistem european de apărare aeriană și antirachetă, pe baza sistemului antibalistic comun Freya. În acest fel putem îmbina experiența de pe câmpul de luptă și inovația Ucrainei cu tehnologia și forța industrială a Europei”, mai spune Ursula von der Leyen.

Pachetul de asistență nu se oprește la echipamentele de război. El acoperă și stabilitatea economică a țării vecine, dar Bruxelles-ul cere reforme concrete în forul legislativ de la Kiev.

„Sprijinul nostru depășește cu mult zona de apărare. Am mobilizat deja aproape 15 miliarde de euro pentru Ucraina în acest an. Urmează noi fonduri. Am discutat despre reformele necesare în Rada Supremă pentru deblocarea altor tranșe financiare și pentru continuarea drumului Ucrainei spre Uniunea Europeană”, susține Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a mai precizat că va duce această temă în fața liderilor mondiali: „Săptămâna viitoare voi fi prezentă la Adunarea Generală a ONU de la New York. Mesajul meu pentru prietenii Ucrainei din întreaga lume va fi simplu: Europa își intensifică eforturile. Acum trebuie ca și ceilalți parteneri să își sporească sprijinul”.