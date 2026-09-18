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DCNews Stiri Internațional Donald Trump anunță înființarea unei baze militare americane în Polonia, „datorită conducerii curajoase a prietenului meu, Karol Nawrocki“

Donald Trump anunță înființarea unei baze militare americane în Polonia, „datorită conducerii curajoase a prietenului meu, Karol Nawrocki“

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki / Foto: Agerpres

Președintele Donald Trump a sugerat joi că SUA ar putea înființa prima bază a armatei americane în Polonia, o schimbare semnificativă față de situația de la începutul anului, când administrația sa urmărea retragerea trupelor din țara din Europa de Est.

Președintele american Donald Trump a anunțat pe pagina sa de Truth Social că se fac progrese majore pentru înființarea unei baze americane în Polonia.

„Datorită conducerii curajoase a prietenului meu, Karol Nawrocki, președintele Poloniei, se fac progrese majore către înființarea unei baze a armatei SUA în Polonia”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

„Dacă acest lucru se va concretiza, locația va fi anunțată foarte curând. Va fi un pas istoric pentru marea noastră alianță americano-poloneză”, a adăugat Trumo.

Aproximativ 10.000 de militari americani sunt staționați în Polonia. SUA mențin acolo trupe prin rotație din 2017 și dețin două baze militare permanente, deși ambele sunt concepute pentru a susține desfășurări de forțe de mai mică amploare, conform Politico.

Trump a avansat această posibilitate în timp ce Pentagonul efectuează o evaluare a trupelor americane staționate în străinătate, o analiză rară care a stârnit îngrijorare în rândul liderilor europeni. Aceștia se tem că ar putea pierde sprijinul american necesar pentru a respinge un eventual atac rusesc asupra NATO.

Totuși, anunțul semnalează o îmbunătățire a relațiilor. În luna mai, Trump a promis să trimită 5.000 de militari americani în Polonia, după ce Varșovia își exprimase nemulțumirea față de anularea desfășurării anterioare.

„Discuțiile pe această temă au loc de luni de zile”, a declarat un oficial NATO, sub protecția anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al subiectului.

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