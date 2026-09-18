Bulgaria va acorda un ajutor de 300 de milioane de euro pentru a atenua impactul scumpirii carburanţilor

Carburanți - Sursa foto: Agerpres

Executivul condus de Rumen Radev va aplica un pachet de măsuri în valoare de 300 de milioane de euro, destinat populației și mediului de afaceri, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți.

După ședința de la Consiliul de Miniștri, vicepremierul Alexander Pulev a anunțat că peste 550.000 de cetățeni bulgari vor beneficia de acest sprijin. Totodată, guvernul va elimina acciza pentru GPL, potrivit Mediapool.bg.

„Am prevăzut o măsură de tip 'cec de inflație' pentru a garanta o protecție socială de bază în contextul creșterii prețurilor la combustibil”, a declarat ministrul Muncii, Natalia Efremova.

Guvernul va acorda un sprijin financiar unic de 50 de euro persoanelor și familiilor cu venituri mici, aflate sub pragul sărăciei, iar plățile ar urma să înceapă în luna octombrie.

Ajutorul va fi acordat pentru opt categorii sociale, printre care persoanele și tinerii lipsiți de îngrijire părintească, cetățenii care beneficiază de ajutoare pentru încălzire, familiile care cresc copii cu dizabilități permanente, copiii crescuți de rude sau aflați în plasament, precum și veteranii cu dizabilități și persoanele afectate în urma serviciului militar.

Plata va fi făcută o singură dată, fără depunerea unei cereri, după verificarea administrativă a eligibilității, iar banii vor fi virați pe card sau trimiși prin poștă.

„Împreună cu măsura din primăvară, care a alocat 25 de milioane de euro persoanelor cu venituri mici ce dețineau un autoturism, fondurile alocate de la bugetul de stat în acest an ajung la 50 de milioane de euro pentru sprijinirea celor mai vulnerabile familii”, a spus ministrul Muncii, Natalia Efremova.

Sprijin de 170 de milioane de euro pentru fermieri

Ea a explicat că acea condiție referitoare la deținerea unui autoturism este eliminată. „Nu vom mai solicita acest lucru, deoarece familiile cu venituri mici nu dețin întotdeauna un autoturism, iar costurile alimentelor și serviciilor cresc din cauza crizei din Orientul Mijlociu și a impactului acesteia asupra prețurilor și în țara noastră. De aceea, vom sprijini o categorie mai largă de persoane. Numărul celor care vor putea beneficia de această măsură va fi de două ori mai mare”, a spus Natalia Efremova.

Și fermierii vor beneficia de sprijin, iar măsurile aferente au fost deja incluse în bugetul de stat, a declarat ministrul Agriculturii, Plamen Abrovski.

„O mare parte din măsurile pe care le-am implementat deja au fost prevăzute în bugetul pentru anul 2026. În timp ce unii oameni se relaxau la umbră, pe plajă, guvernul nu a încetat nicio clipă să lucreze în interesul cetățenilor”, a spus Plamen Abrovski.

Potrivit acestuia, una dintre alocările principale este suma de 170 de milioane de euro destinată ajutorului de stat pentru producătorii agricoli.

100 de milioane de euro vor fi alocate producătorilor agricoli pentru compensarea diferenței de preț la motorină, sprijinul urmând să ajungă la aproape 44 de eurocenți pe litru. Alte 55 de milioane de euro vor fi acordate transportatorilor rutieri de mărfuri pentru menținerea competitivității și continuarea activității.