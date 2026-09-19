Miză importantă a acordului SUA în privința Groenlandei. Premierul Danemarcei a transmis un mesaj de susținere

Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Premierul danez Mette Frederiksen a salutat acordul anunțat de Statele Unite privind securitatea Groenlandei și a declarat că acesta va consolida apărarea comună în Arctica și în Atlanticul de Nord. Șefa guvernului de la Copenhaga consideră că înțelegerea este „bună pentru NATO și pentru Europa”.

„Acordul ne consolidează securitatea comună în Arctica și în Atlanticul de Nord și este, prin urmare, bun pentru NATO și pentru Europa”, a declarat Mette Frederiksen într-un comunicat.

Premierul danez a mai menționat faptul că documentul menține drepturile și poziția constituțională a Regatului Danemarcei în raport cu Groenlanda. Acordul calmează o situație care durează de câteva luni, după ce Donald Trump publicase anterior o hartă care includea Groenlanda în teritoriul SUA.

„Textul recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială ale Regatului Danemarcei și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”, a precizat Frederiksen.

Trump anunță un „control permanent” asupra securității Groenlandei

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri noapte că Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca și Groenlanda care le va oferi un „control permanent” asupra securității teritoriului arctic.

Acordul are o importanță strategică majoră pentru Washington, în contextul interesului tot mai mare al marilor puteri pentru regiunea arctică. Groenlanda are o poziție geografică importantă între America de Nord, Europa și zona arctică și dispune de resurse naturale considerabile.

Potrivit informațiilor prezentate de Trump pe platforma Truth Social, înțelegerea va împiedica orice „adversar” al Statelor Unite să își stabilească o prezență militară în Groenlanda sau să facă investiții sensibile pe insulă fără acordul Washingtonului.

Departamentul de Stat american a precizat că prevederile acordului vizează în special Rusia și China. Washingtonul dorește să împiedice cele două țări să își extindă influența militară sau economică în Groenlanda.

„Acest acord garantează că Rusia și China nu pot dispune de o bază în Groenlanda, că ele nu pot trimite acolo trupe și că există mecanismele necesare pentru a împiedica orice investiții în sectoare sensibile”, a declarat un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA.

Astfel, acordul urmărește să limiteze accesul unor rivali strategici ai Statelor Unite la infrastructura și sectoarele considerate importante pentru securitatea națională.

SUA vor o prezență militară importantă în Groenlanda

Donald Trump a mai anunțat că Statele Unite vor „lansa imediat procesul de dezvoltare a unei importante prezențe militare” în Groenlanda. Președintele american a susținut că acordul va avea o „durată de viață infinită” și că nu va implica „niciun cost” pentru Washington.

Groenlanda găzduiește deja o importantă instalație militară americană, baza spațială Pituffik, cunoscută anterior sub numele de baza aeriană Thule. Instalația are un rol important pentru sistemele americane de avertizare antirachetă și pentru supravegherea spațiului.

Acordul anunțat de Trump urmează să stabilească un cadru mai larg pentru cooperarea în domeniul securității și pentru extinderea prezenței americane pe teritoriul arctic. Documentul urmează să fie semnat săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York. Printre alte decizii importante anunțate în aceste zile se numără și înființarea unei baze militare americane în Polonia.