Un turn de răcire al centralei nucleare rusești de la Kursk a fost lovit de o dronă, susține AIEA

centrala nucleara Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jplenio1

AIEA anunță că un turn de răcire al centralei nucleare rusești de la Kursk a fost lovit de o dronă.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat vineri pe X că a fost informată că o dronă ar fi lovit joi turnul de răcire al unui reactor al centralei nucleare ruseşti de la Kursk, relatează France Presse.

Potrivit informaţiilor transmise AIEA, cu sediul la Viena (Austria), reactorul era în funcţiune în momentul incidentului, dar modul său de funcţionare nu a fost afectat şi niciun incendiu nu s-a declanşat.

Directorul general al agenţiei, Rafael Grossi, a reafirmat că orice atac împotriva unei instalaţii nucleare este "inacceptabil" şi a făcut apel la reţinere maximă pentru a se evita riscul unui accident nuclear.

Nici Rusia, nici Ucraina nu au comentat subiectul

Nici Rusia, nici Ucraina nu au comentat pentru moment informaţia difuzată de AIEA.

În iulie, guvernatorul regiunii Kursk a acuzat Ucraina că ar fi lovit un turn de răcire al centralei nucleare Kursk II, care se află în construcţie. Kursk II este situată alături de prima centrală nucleară din Kursk, construită în anii 1970.

Rusia a lansat o ofensivă militară pe scară largă în Ucraina în februarie 2022 şi AIEA avertizează cu regularitate împotriva riscului unei catastrofe.

În 2024, preşedintele rus Vladimir Putin acuzase Kievul că vrea să lovească centrala, care are patru reactoare, situată în regiunea Kursk, la frontiera cu Ucraina.

În august 2025, o dronă ucraineană provocase un incendiu în perimetrul său, fără ca un nivel anormal de radioactivitate să fi fost detectat, conform Agerpres.

Incendiul din 2025 de la centrala nucleară din Kursk, după un atac cu drone

Interceptarea unei drone ucrainene a provocat un incendiu în perimetrul centralei nucleare ruse din regiunea frontalieră Kursk, a anunţat pe 23 august 2025 operatorul centralei, dând totodată asigurări că incendiul a fost stins şi că nu a fost înregistrat un nivel anormal de radioactivitate, informează AFP şi dpa.

Doborâtă la scurt timp după miezul nopţii (21:00 GMT) de apărarea antiaeriană rusă, drona "a explodat şi a avariat un transformator auxiliar", a precizat centrala nucleară din Kursk pe contul său de Telegram.

"Incendiul a fost stins de echipele de pompieri", a adăugat ea, precizând că nu s-au înregistrat victime.

Operatorul centralei a mai anunţat că funcţionarea unuia dintre cele patru reactoare ale sale a fost redusă cu 50% din capacitatea sa din cauza acestui atac.

"Nivelul de radiaţie pe situl industrial al centralei nucleare din Kursk şi în împrejurimi nu s-a schimbat şi corespunde nivelurilor normale", a precizat operatorul.

De la declanşarea luptelor, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) atenţionează asupra riscului unei catastrofe, în special la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupată din martie 2022 de Rusia.

În august 2024, Vladimir Putin a acuzat Kievul că vrea să lovească centrala situată în regiunea Kursk, pe atunci sub ofensivă ucraineană. Forţele ruse au recucerit-o în primăvara următoare.

Risc de incident în 2024

Centrala s-a aflat în atenția comunității internaționale și în 2024, după ce directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a avertizat cu privire la riscul unui incident nuclear, potrivit Reuters.

În cadrul unei conferințe de presă, Grossi a descris situația de la centrala Kursk drept „gravă”, subliniind că, deși instalația funcționează aproape de nivelurile normale, riscurile nu trebuie subestimate.

Centrala nucleară din Kursk operează cu reactoare de tip RBMK, un model sovietic cunoscut pentru problemele sale de securitate. Grossi a respins, însă, comparațiile cu dezastrul nuclear de la Cernobîl, insistând că, deși există riscuri, situația actuală este diferită. Totuși, el a subliniat că lipsa unei carcase de izolare, caracteristică reactoarelor RBMK, face centrala vulnerabilă la atacuri externe, cum ar fi loviturile de artilerie sau atacurile cu drone.

Vizita directorului AIEA la centrala din regiunea Kursk a avut scopul de a evalua personal situația și de a colabora cu autoritățile ruse pentru a găsi soluții la provocările curente. „Particularitatea centralei nucleare din Kursk este că operează reactoare de tip RBMK, care, prin proiectarea lor, nu dispun de o carcasă de izolare, ceea ce le face vulnerabile”, a explicat Grossi.

Rusia rămâne singura țară din lume care încă mai utilizează reactoare nucleare RBMK, un model proiectat în anii '70, în perioada Uniunii Sovietice. Deși aceste reactoare au fost modernizate pentru a corecta deficiențele de proiectare care au condus la dezastrul de la Cernobîl, majoritatea acestor unități au fost dezafectate în ultimele decenii. În afară de Rusia, doar Ucraina și Lituania mai foloseau aceste reactoare, însă și-au închis ultimele unități în anii 2000.

La centrala din Kursk, două dintre cele patru reactoare RBMK au fost dezafectate atunci, iar Rosatom, agenția nucleară a Rusiei, intenționează să închidă și celelalte două până în 2030. În prezent, Rusia mai operează alte cinci reactoare RBMK, situate la centralele nucleare din Leningrad și Smolensk.

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