Traian Băsescu vede "foarte posibilă" o guvernare PSD-AUR: Ele funcționează pe principiul vaselor comunicante

Imagine cu Traian Băsescu, fost președinte al României. Foto: Agerpres

Traian Băsescu, fost președinte al României, spune că o guvernare PSD-AUR este "foarte posibilă" și a explicat de ce crede acest lucru.

Traian Băsescu a declarat sâmbătă, 19 august, că o guvernare PSD-AUR este "foarte posibilă". Fostul președinte al României susține că cele două partide ar împărți același bazin electoral.

Afirmațiile lui Băsescu vin în contextul în care joi, 17 septembrie, președintele României, Nicușor Dan, l-a nominalizat pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan, dar deocamdată puțini cred că acesta are șanse să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare pentru învestire. Traian Băsescu a fost întrebat la Digi 24 dacă împărtășește o teamă legată de o guvernare AUR-PSD.

"N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă ( o guvernare AUR-PSD n.r.). Este foarte posibilă, pentru că cele două partide au același bazin electoral, în care se regăsește și bazinul României Mari, care-i apropiat și de unii, și de alții. Deci ele funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor este supărat pe PSD, se duce la AUR. Când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem. Este tronsonul electoral care, în total, reprezintă ceea ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate, sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Trebuie să se uite în Constituție și în tratat, să vadă că, în momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate", a răspuns Traian Băsescu.

Traian Băsescu: Sunt mulți lideri care folosesc spaima de străinătate pentru a câștiga capital politic

Totodată, Traian Băsescu i-a criticat pe liderii politici care exploatează nemulțumirile alegătorilor prin mesaje care alimentează teama față de străinătate, afirmând că "sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la Uniunea Europeană".

"Acesta este costul de a fi în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tipul Uniunii Europene, apartenență care se va complica teribil în anii următori. Și nu-i suspectez de rea-credință. Sunt însă mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate: "Străinii ne vor numai răul. Noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot". Ca și cum autostrăzile le-am fi făcut din banii noștri. Nu le-am făcut din banii acestor străini, care cotizează lunar în statele lor, pentru ca o parte din bani să ajungă în România, să-și facă autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe?", a mai spus Traian Băsescu.

Ce spune AUR despre o guvernare cu PSD

La începutul lunii septembrie, George Simion a declarat că AUR nu ar putea face o alianță cu PSD, pentru că "nu le dă voie" președintele Nicușor Dan.

Întrebat la finalul unei conferințe de presă ce face AUR dacă PSD îi propune să intre împreună la guvernare, George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, (AUR) a răspuns: "Nu poate exista această ipoteză, pentru că nu le dă voie Nicușor Dan".

Referindu-se atunci la locurile din Biroul permanent, Simion a arătat că AUR ar trebui să dețină o treime, conform ponderii parlamentare. "Noi am fost votați de români, respectiv o treime din locurile din Biroul permanent. Nu le-am primit, pentru că până acum a existat o majoritate, care ne-a privat de aceste locuri în Biroul permanent, să își impună practic propria voință politică. Acum nu mai există acea coaliție", a spus el, potrivit Agerpres.

Ce spune PSD despre o guvernare cu AUR

La sfârșitul lunii august, după reuniunea de la Sinaia, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă va negocia cu AUR pentru susţinerea în Parlament a învestirii unui Guvern. Liderul PSD a exclus o astfel de colaborare.

"În ceea ce privește AUR, poziția noastră nu s-a schimbat: respect și respectăm alegătorii acestui partid, însă nu există perspectiva de a avea o alianță de guvernare cu AUR. Dacă vrem ca Partidul Social-Democrat — și vrem acest lucru cu toții — să câștige alegerile ca și până acum, atunci ținta este să se bată pentru locul 1. E logic, da?", a declarat atunci Sorin Grindeanu.