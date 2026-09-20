Nicuşor Dan participă la Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU. Cu cine se întâlnește duminică, 20 septembrie

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU, iar în perioada 20-23 septembrie va avea mai multe întâlniri importante la New York.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, are programate, în perioada 20-23 septembrie, mai multe întâlniri şi participări la evenimente organizate la New York, în contextul participării la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit agendei publicate de Administraţia Prezidenţială. Nicușor Dan este însoțit în SUA de partenera sa, Mirabela Grădinaru, alături de care va participa la recepția tradițională oferită de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel, miercuri, 23 septembrie.

Tot miercuri, preşedintele este programat să susţină intervenţia naţională în cadrul Săptămânii la Nivel Înalt a sesiunii, de la ora 16:30, ora României. Intervenţia va fi transmisă în direct pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

Cu cine se întâlnește Nicușor Dan duminică, 20 septembrie

Agenda preşedintelui pentru zilele premergătoare discursului include întâlniri cu oficiali şi reprezentanţi ai unor organizaţii şi companii americane, precum şi participarea la evenimente desfăşurate în marja reuniunii ONU. Duminică, Nicuşor Dan are programate întâlniri cu Ronald S. Lauder, preşedintele World Jewish Congress, şi cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres. În aceeaşi zi este prevăzută şi o vizită la Memorialul 9/11.

Iată cum arată programul complet al președintelui României, duminică, 20 septembrie:

Ora 19:15 - Vizita Președintelui României, Nicușor Dan, și a Primei Doamne a României, Mirabela Grădinaru, la Memorialul 9/11.

Ora 18:30 - Întâlnire cu Secretarul-General al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, la sediul Organizației Națiunilor Unite, New York.

Ora 17:30 - Întâlnire cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Locație: Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizația Națiunilor Unite, New York.

Ora 02:00 - Participare la cina oferită de Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la ONU, Mike Waltz. Locație: reședința Ambasadorului SUA la ONU.

Ce urmează marți și miercuri

Programul continuă luni cu o întâlnire cu Alianţa foştilor ambasadori ai Statelor Unite în România, dar şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri. Sunt prevăzute întâlniri cu antreprenori români din SUA din domeniul tehnologiei, iar ulterior cu reprezentanţii JP Morgan Chase şi cu investitori în obligaţiuni româneşti în România.

Marţi, înainte de deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, programată la ora 16:00, ora României, Nicuşor Dan participă la inaugurarea intersecţiei "The Queen Marie of Romania Corner", la New York, şi are programată o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din oraş.

După discursul de miercuri, agenda prevede participarea la Summitul Platformei Internaţionale Crimeea, urmată de reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema Ucrainei. Tot miercuri este programată participarea lui Nicuşor Dan şi a Mirabelei Grădinaru la recepţia tradiţională oferită de preşedintele SUA, Donald Trump, şi de Melania Trump.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a prețedintelui Nicușor Dan, are, la rândul său, mai multe participări în agendă, între care reuniuni şi evenimente dedicate primelor doamne şi primilor domni, precum şi un summit organizat de Olena Zelenska, soţia preşedintelui ucrainean.

Reamintim că recent Nicușor Dan a explicat rolul pe care îl are Mirabela Grădinaru în activitățile publice și internaționale asociate Administrației Prezidențiale.