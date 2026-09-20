Zilele Bucureștiului, programul de duminică, 20 septembrie. Ambasadorul SUA vorbește despre ”o adevărată comoară” din inima Capitalei

foto Primăria Municipiului București

Bucureștiul împlinește 567 de ani, iar Capitala iese astăzi la plimbare.

Duminică, 20 septembrie, bucureștenii și turiștii sunt invitați să redescopere orașul printr-o serie de evenimente, tururi ghidate, concerte, expoziții și activități dedicate istoriei și patrimoniului Capitalei.

De dimineață și până târziu în noapte, sunt programate activități în mai multe zone ale Bucureștiului, de la Kiseleff și Gara de Nord până la Calea Victoriei, Piața Revoluției și Piața Constituției. Iată programul evenimentelor de astăzi:

”10.00 - 18.00: Șos. Kiseleff - Triunghiul Muzeelor (ateliere, concerte, vânătoare de comori, acces gratuit la cele 3 muzee din zona Victoriei); 10.00 – 18.00: Gara Basarab – #TogetherForConnections (Linii speciale, vehicule istorice și concursuri); 10.00 – 18.00: Depoul și Autobaza Giurgiului – #TogetherBehindTheScenes (Vizite ghidate); 10.00 – 18.00: Gara de Nord – #TogetherForRailHeritage (Vizite la Muzeul CFR și Salonul Regal); 10.00 – 18.00: Mobility Lines – #TogetherWeExplore (Linii speciale înființate către obiective culturale și turistice din județul Ilfov, cu punct de plecare din Parcul Regele Mihai I); 10.00 – 18.00: Metrorex – #TogetherBehindTheScenes (Vizite la simulatorul de metrou și în Depoul Străulești),; 12.00 – 14.00: Tururi ghidate gratuite la Primăria Capitalei; 16.00: Recital duo pian-vioară, Arcul de Triumf; 16.00 – 18.00: Tur ghidat „Calea Victoriei – Poarta dinspre Orient și Occident”; 18.00 – 19.00: Dezbaterea „Parcul Natural Văcărești – Trecut, prezent și viitor”, Piața Revoluției; 19.00: D’ALLES Bucureștilor de altădată, Sala Dalles; 19.00 – 21.30: Battle of the Beats by Raiffeisen Bank, Trotuar Muzeul Național de Artă al României; 19.00 – 20.00: Concert We Singing Colors, Casa Filipescu-Cesianu; 20.00 – 22.00: „It’s not goodbye, it’s turn heads later” by NEPI Rockcastle, Cercul Militar Național; 20.30: Cinema Spaniol: „Los domingos / Sundays”, de Alauda Ruiz De Azúa, Casa Filipescu Cesianu; 20.30 – 22.00 – WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set) – live show, iMAPP Bucharest Winners League 2026, Piața Constituției”.

”Acest oraș m-a primit pe mine și familia mea cu brațele deschise”

În această zi de sărbătoare, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, a transmis: ”La mulți ani, București! Mie și familiei mele ne-a plăcut foarte mult să vizităm Mănăstirea Stavropoleos din București- o adevărată comoară, restaurată cu sprijinul Fondului Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale (AFCP), dovedind respectul nostru profund pentru patrimoniul bogat al României. Acest oraș m-a primit pe mine și familia mea cu brațele deschise, iar noi suntem recunoscători că ne aflăm aici. Urez Bucureștiului să se bucure, în continuare, de dezvoltare și de parteneriatul și prietenia cu Statele Unite”.