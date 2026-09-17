Autostrada Sibiu-Pitești: Lucrările pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș au ajuns la 99%: Tunelul Momaia este finalizat, iar acum se fac teste

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Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că lucrările pe secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), între Tigveni și Curtea de Argeș, au ajuns la un stadiu fizic de 99%.

Potrivit acestuia, deschiderea circulației depinde de finalizarea testelor de siguranță la tunelul Momaia.

„Autostrada Sibiu - Pitești (#A1), secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș): lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 99%!

Lucrările de drum pe cei 9,86 km ai acestei secțiuni, construită de antreprenorul austriac PORR, sunt finalizate. Deschiderea circulației depinde acum exclusiv de testele de siguranță ale tunelului Momaia.

Pe toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte, în lungime totală de 2.620 de metri, a fost așternut asfaltul, s-au trasat marcajele și a fost montat parapetul”, a scris Cristian Pistol pe pagina de Facebook.

Tunelul Momaia, aproape finalizat

Directorul CNAIR a transmis că tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, este aproape finalizat. Potrivit acestuia, acum sunt testate și reglate cele peste 2.500 de camere și senzori, iar la sfârșitul lunii septembrie va avea loc testul final al sistemelor de siguranță, împreună cu ISU.

„Tunelul Momaia (1.350 m) este practic finalizat, iar acum se fac testele și reglajele celor peste 2.500 de puncte de monitorizare (camere video și senzori).

Tunelul dispune inclusiv de camere inteligente care pot identifica obiectele de pe carosabil și pot comanda închiderea uneia dintre benzi sau a galeriei în totalitate.

La sfârșitul lunii septembrie va avea loc, împreună cu reprezentanții ISU, un test final al sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție în tunel.

Pentru siguranța circulației, viteza în tunel va fi limitată la maximum 80 km/h”, a scris Cristian Pistol.

Secțiunea Tigveni - Curtea de Argeș va fi deschisă anul acesta

Deschiderea circulației pe secțiunea Tigveni - Curtea de Argeș este programată pentru acest an, înainte de termenul contractual. Odată finalizată, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu-Pitești.

„Deschiderea circulației pe secțiunea Tigveni - Curtea de Argeș este programată pentru acest an, în avans față de termenul contractual (februarie 2027).

Odată dată în trafic și secțiunea 4, se va putea circula pe aproximativ 54 km din totalul de 122 km ai autostrăzii Sibiu – Pitești (A1).

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027”, a scris Cristian Pistol pe pagina de Facebook.