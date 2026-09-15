Cota progresivă, explicată de Bogdan Hossu: „România e ca un măgar legat de un par care se învârte în cerc și sapă propria groapă” / video

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - bani

Bogdan Hossu a explicat cum ar putea funcționa impozitarea progresivă și de ce aceasta trebuie aplicată veniturilor globale, nu doar salariilor.

Bogdan Hossu, preşedintele confederaţiei sindicale Cartel Alfa, a vorbit despre cota progresivă și a spus că aceasta presupune aplicarea unor cote de impozitare mai mari pentru veniturile ridicate. Potrivit acestuia, impozitarea progresivă ar trebui aplicată veniturilor globale, nu doar salariilor, iar calculul ar trebui făcut la finalul anului.

Video:

„Când se vorbește despre cota progresivă, se rezumă totul la „cine va câștiga mai mult, va plăti mai mult impozit” și lumea se sperie de chestiunea asta”, a spus jurnalistul Mihai Ciobanu.

„Pentru că nu se explică. Noi am cerut în 2003 să se ceară la ambasadele celor 15 state din Uniunea Europeană politica fiscală care se practică în fiecare stat. Ceea ce pot să spun este că, în primul rând, până la salariul minim sau salariul minim plus ceva, cam 10%, nu se aplică impozit, adică orice structură este zero. Cota maximală, care este variabilă de la 48% până la 75%, se aplică la de 5-7 ori salariul mediu pe economie din țara respectivă. Adică, la noi, ce a depășit de exemplu 45.000-50.000 de lei pe lună, ca și venit în structura respectivă.

Al doilea lucru, cota progresivă nu se poate aplica numai salariilor, trebuie să se aplice la veniturile globale, deoarece cota unică este funcțională - fiind unică, se poate face stoparea la sursă, dar tocmai datorită faptului că este variabilă cota diferențiată, din acest punct de vedere trebuie făcută la sfârșitul anului. Deci nu poți să o faci instantaneu, pentru că veniturile lui nu au o impozitare liniară, ci o impozitare variabilă, tocmai stimulând ceea ce încă nu a reușit nicio politică a niciunui partid, crearea a ceea ce toată lumea se laudă că așa face: clasa de mijloc”, a spus Bogdan Hossu.

„Clasa de mijloc în România nu există”

Bogdan Hossu a spus că în România nu există clasă de mijloc, lucru care se poate vedea la depunerile bancare.

„Clasa de mijloc în România nu există. Asta se poate vedea foarte simplu în modul în care sunt depunerile în bănci. Constatăm că 11% din depunători dețin 90% din valoarea depusă în bănci, restul depun... Este clar vorba de o polarizare în care marea majoritate a populației este sărăcită, nu este stimulată să devină clasă de mijloc și îți pui întrebarea: ce importanță are?”, a spus Bogdan Hossu.

„România e ca un măgar legat de un par care se învârte în cerc și sapă propria groapă”

Liderul Cartel Alfa a criticat lipsa unei strategii naționale de dezvoltare pe termen mediu și lung și a spus că România nu are continuitate în politicile publice.

Potrivit acestuia, lipsa de consecvență afectează dezvoltarea clasei de mijloc, iar țara arată ca un măgar legat de un par care se învârte în cerc și își sapă propria groapă.

„Dau un singur exemplu. Dacă mâine România este atacată, cine va lupta pentru țară? Tocmai cei care au ceva de pierdut, iar cei care au ceva de pierdut ar trebui să fie cei din clasa de mijloc, în principal. Ăștia bogați sunt primii care vor pleca, asta înseamnă că nu va lupta aproape nimeni. Asta este problema unor politici secvențiale care sunt coerente.

De fapt, România suferă și ăsta este motivul principal că în 35 de ani de la Revoluție nu am reușit - și suntem singura țară din spațiul Uniunii Europene în această situație - să avem o strategie națională de dezvoltare durabilă, adică pe termen mediu-lung.

Indiferent ce partide vin, ele trebuie să urmărească aceeași linie prin măsurile pe care le iau. Ideea este că există o continuitate, noi nu avem această continuitate.

Imaginea tipică este că România e ca un măgar legat de un par care se învârte în cerc și sapă propria groapă. Suntem tari în strategii, dar nu suntem tari în punerea în practică a unei strategii, indiferent care este”, a spus Bogdan Hossu la emisiunea „Totul despre bani”, de pe C News TV, DC News şi DC Business.