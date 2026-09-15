Mocănița din Moldovița s-a răsturnat! Calea ferată turistică, blocată / FOTO: captură video Realitatea Plus

Incident grav în județul Suceava, pe unul dintre cele mai circulate trasee turistice din nordul Moldovei. Faimoasa Mocăniță „Huțulca” de la Moldovița a deraiat și s-a răsturnat de pe calea ferată îngustă, marți după-amiază. La această oră, echipele de intervenție și mecanicii depun eforturi pentru securizarea zonei și repunerea garniturii pe șine.

Alerta a fost dată după ce un vagon din trenul turistic a părăsit terasamentul pe un sector de linie din zona comunei Moldovița. Din primele date, nu se cunoaște faptul dacă erau călători în vagoane. Autoritățile locale și responsabilii liniei ferate au mobilizat utilaje grele pentru a ridica vagonul.

Traficul pe linia îngustă a fost oprit momentan. Mecanicii și echipele de intervenție lucrează la repunerea pe șine a vagonului și verifică în paralel stabilitatea terasamentului pentru a stabili dacă răsturnarea a apărut din cauza infrastructurii sau a unei erori umane.

Vom reveni cu amănunte!