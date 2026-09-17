Toamna începe cu must proaspăt și pastramă pe jar la Popești-Leordeni. Sucul de struguri are numeroase beneficii dacă este consumat corespunzător

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Gustul toamnei se simte și la Popești-Leordeni cu pastramă pe jar, must proaspăt și trei zile de sărbătoare. Sucul de struguri conține numeroase beneficii pentru organism, dacă suntem atenți la modul în care îl consumăm.

Între 18 și 20 septembrie, la Popești-Leordeni se simte deliciul toamnei, la Șoseaua Olteniței, intersecție cu Strada Școlii.

Vedetele gastronomice ale celor patru zile de festival vor fi pastrama rumenită pe grătar și mustul proaspăt, într-o atmosferă ce aduce aminte de târgurile autentice de odinioară. Grătarele vor sfârâi, mustul va curge din belșug. Producătorii și comercianții vor oferi produse tradiționale și bunătăți de sezon.

Programul va include și show-uri culinare, mustărie în aer liber, muzică bună și momente de divertisment, care se petrec cel mai bine alături de familie și prieteni.

Cum trebuie consumat sucul de struguri

Mustul este indicat într-un anumit fel pentru a ne putea bucura de toate beneficiile pe care ni le oferă acestea.

”Toate studiile arată că un consum mai mare de fructe este asociat cu o sănătate mai bună, cu mai puțin cancer, mai puține boli cardiovasculare, chiar mai puțin diabet.

Nu te aștepta să mănânci ceva cu zahăr și să scadă riscul de diabet, pentru că una este alimentul întreg, dacă vorbim de struguri și antioxidanții pe care îi conțin, atât în coajă, strugurii roșii în special, dar și în semințe, acestea trebuie sparte și înghițite, nu trebuie aruncate, aceste alte substanțe prezente în fructe ne protejează de diverse boli.

Este mult mai bine să luăm acest zahăr din fructe, decât din zahărul alb, rafinat. La fructe contează foarte mult cantitatea totală pe care o mâncăm, dar și alimente mai mâncăm pe lângă.

Vara fiind sezonul fructelor, bine-înțeles că reducem din aportul de grăsimi. Chiar și toamna, grăsimile nu prea sunt în mod natural. Apar nucile, sunt semințele oleaginoase, dar nu în cantități atât de mari, cum ar fi de exemplu, iarna, când avem carnea de porc, foarte grasă, sau brânzeturile maturate”, a declarat Cristian Mărgărit, specialist în nutriție, în exclusivitate la un interviu DCNews.

Sucul de struguri trebuie consumat cu măsură - beneficii



Cum vine sezonul mustului, care nu este altceva decât suc de struguri, Cristian Mărgărit a ținut să sublinieze importanța consumului cu măsură, mai mult, a venit și cu câteva sfaturi în acest sens.

”Atenție la cantitate, pentru că acolo un volum foarte mare poate fi consumat fără să ne dăm seama. Un litru de must poate să conțină 100 de grame de zahăr, o cantitate foarte, foarte mare.

Însă, putem să folosim câteva trucuri. Să luăm aceste sucuri după ce am făcut sport, pentru că am ars deja calorii și facem doar o înlocuire a rezervelor, să îl bem cu înghițituri mici, să nu bem foarte mult suc deodată, și la foarte multe sucuri se poate face o diluție cu apă.

De exemplu, dimineața, dacă vrei un suc de portocale, îl amesteci cu apă carbogazoasă și iată că ai o băutură răcoritoare pe toată durata zilei, iar cantitatea totală de suc nu va fi atât de mare ca în situația când ai lua efectiv sticla de jumătate de litru de suc și ai vărsa-o pe gât”, a mai spus nutriționistul.