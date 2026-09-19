Două accidente grave, sâmbătă seara: Unul în Prahova, celălalt în Sibiu. Un băiat de 19 ani a murit

Imagine de la accidentul din Prahova. Foto: ISU Prahova

Două accidente grave s-au produs sâmbătă seara pe șoselele din România: unul în Prahova, celălalt în Sibiu. Un băiat de 19 ani a murit și mai multe persoane au fost rănite.

Un tânăr de 19 ani a decedat şi alţi doi au fost răniţi, sâmbătă seară, într-un accident rutier care a avut loc în comuna prahoveană Puchenii Mari, sat Moara. Totodată, doi bărbaţi au fost răniţi într-un alt accident produs între un autoturism şi o căruţă, în Sibiu.

Statul român plăteşte peste 2 milioane de euro pentru fiecare victimă decedată în accidente rutiere, iar România nu duce lipsă de astfel de victime, statisticile europene plasând ţara noastră pe primele locuri în UE la acest capitol.

Detalii despre accidentul din Prahova

Un autoturism în care se aflau trei persoane a ieşit în afara părţii carosabile, două dintre ele rămânând prinse între fiarele contorsionate, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

"Echipajele de intervenţie l-au extras pe conducătorul auto, un tânăr de 18 ani, care prezenta semne vitale şi a fost predat unui echipaj SAJ Prahova. Ulterior, a fost extras şi un tânăr de 19 ani, care se afla în stare de inconştienţă, acesta fiind predat echipajului TIM pentru acordarea îngrijirilor medicale. Primeşte îngrijiri şi cel de-al treilea ocupant al autoturismului, care nu era încarcerat, un tânăr în vârstă de 15 ani", a transmis ISU Prahova, potrivit Agerpres.

În cazul tânărului de 19 ani, echipajele medicale au declarat decesul.

De asemenea, şoferul, aflat în stare de inconştienţă, a fost intubat şi este transportat la UPU Ploieşti, iar adolescentul în vârstă de 15 ani, cu traumatisme la nivelul membrelor, este transportat la spital de echipajul SAJ, au mai transmis reprezentanţii ISU.

Detalii despre accidentul din Sibiu

În accidentul din Sibiu, produs pe DN 14, doi bărbaţi au fost răniţi. Totodată, traficul rutier în zonă a fost blocat total, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu. Potrivit sursei citate, cele două victime se aflau în atelajul hipo.

"Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14, la km 34 + 600 m, având direcţia de deplasare Mediaş - Sibiu, un bărbat, în vârstă de 39 de ani, domiciliat în localitatea Poplaca, s-ar fi angajat în efectuarea unei manevre de depăşire şi ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo care se deplasa din sens opus, în care se aflau doi bărbaţi, în vârstă de 27, respectiv 48 de ani, ambii din localitatea Şeica Mare. Cei doi bărbaţi din atelajul hipo au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", au transmis reprezentanţii IPJ.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu a informat că bărbatul de 48 de ani a suferit o fractură de membru inferior şi un traumatism abdominal, iar cel de 27 de ani o fractură de membru superior.În autoturism se aflau trei persoane, care au fost evaluate medical, dar au refuzat transportul la spital.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier.

Reamintim că senatorul Robert Cazanciuc, promotorul legii Anastasia, care trimite la închisoare şoferii băuţi, sub influenţa substanţelor interzise sau fără permis de conducere care provoacă accidente mortale, a propus recent o soluţie pentru reducerea numărului accidentelor rutiere la trecerile de pietoni.