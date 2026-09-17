Zilele Bucureștiului 2026. Program evenimente 19 - 20 septembrie: de la iMapp și show-uri live, în Piața Constituției, la tururi ghidate, experiențe urbane și plimbări gratuite cu barca

Zilele Bucureștiului

Bucureștiul marchează 567 de ani de la prima atestare documentară. Capitala devine în weekend o mare scenă în aer liber cu numeroase evenimente și show-uri live în PIața Constituției, la care sunt așteptați bucureștenii și nu numai.

”Pe 19 și 20 septembrie, Primăria Municipiului București, prin ARCUB, invită bucureștenii și turiștii să celebreze Capitala prin muzică, arte vizuale, spectacole, patrimoniu și experiențe urbane, într-o serie de evenimente care reunesc cinci dintre principalele repere ale Zilelor Bucureștiului: iMapp Bucharest Winners League 2026 (Piața Constituției), Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană (Calea Victoriei), Porți Deschise la Primăria Capitalei (Bd. Regina Elisabeta, nr.47), Dâmbovița Apă Dulce (Debarcaderul Națiunile Unite) și Triunghiul Muzeelor (zona Kiseleff – Piața Victoriei).

De la spectacolul internațional de video mapping și show-urile live din Piața Constituției, la experiențele culturale și recreative de pe Calea Victoriei, tururile ghidate ale Primăriei Capitalei, plimbările cu barca pe Dâmbovița și activitățile dedicate Dobrogei propuse de cele trei muzee din zona Kiseleff – Piața Victoriei, Zilele Bucureștiului 2026 aduc împreună, într-un singur weekend, experiențe pentru toate vârstele și toate gusturile.

iMapp Bucharest Winners League 2026 – Bucureștiul, scena artei digitale

Ajuns la cea de-a 11-a ediție, cel mai spectaculos eveniment de video mapping din Capitală, iMapp Bucharest Winners League 2026 transforma fațada Palatului Parlamentului, din Piața Constituției, într-un uriaș ecran pentru lucrări ce combină arta digitală, muzica și tehnologia.

Sub tema „Past. Forward.”, ediția din acest an aduce la București șapte câștigători internaționali de video mapping și propune două zile de muzică, entertainment, food & drinks și spectacole live. Sâmbătă, 19 septembrie, ora 20:00, publicul este așteptat la concertul Rudimental (DJ & Production), urmat de competiția internațională Winners League, programată între 21:30 și 23:00. Seara va include și un moment special dedicat Nadiei Comăneci, prin proiecția „NADIA – The Perfect 10”, o lucrare semnată de Mindscape & Carmen Lidia Vidu.

Duminică, 20 septembrie, începând de la ora 16:00, atmosfera continuă în Piața Constituției cu DJ Under & MC Aner, DJ OLiX și WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), care va urca pe scenă în intervalul 20:30–22:00.

Străzi Deschise transformă Calea Victoriei într-o scenă urbană de Zilele Bucureștiului

Traseul pietonal din cel de-al 21-lea weekend „Străzi deschise” găzduiește activități sportive, expoziții, spectacole de teatru și circ, concerte, dezbateri și tururi ghidate, într-o perspectivă care pune în valoare atât patrimoniul și istoria uneia dintre cele mai importante artere ale Capitalei, cât și dinamismul cultural al Bucureștiului contemporan.

Dezbaterile aduc în prim-plan teme despre oraș și identitatea sa culturală. Sâmbătă, 19 septembrie, la Piața Revoluției, are loc „Bucureștiul Scriitorilor”, moderată de Emilia Stere, iar duminică, 20 septembrie, aceeași

zonă găzduiește dezbaterea „Parcul Natural Văcărești – Trecut, prezent și viitor”, moderată de Alexandru Birău.

Unul dintre momentele speciale ale weekendului este Battle of the Beats by Raiffeisen Bank, primul concert live la care publicul contribuie ca autor al muzicii dar și ca parte din juriu, programat sâmbătă și duminică, de la ora 19:30, în fața Muzeului Național de Artă al României. Artiștii TOESUP și Denis Kablat vor transforma în timp real sunetele publicului în beat-uri originale, iar participanții vor putea vota piesa câștigătoare. Energia oamenilor și vibe-ul Bucureștiului prind formă într-o creație colectivă, care continuă să spună povestea orașului și după ce weekendul se încheie.

Tot duminică, la Cercul Militar Național, NEPI Rockcastle prezintă „It’s not goodbye, it’s turn heads later”, un catwalk-performance semnat de Ștefan Lupu, cu scenografia lui Adrian Damian, muzica lui Mihai Dobre (Șuie Paparude) și costume realizate de studenții Departamentului Modă al UNArte, cu sprijinul Humana România.

Spectacolul vorbește despre transformare, circularitate și reciclare sustenabilă, hainele și materialele recuperate fiind reinventate ca spectaculoase costume de scenă, într-un mix de modă, dans, muzică, scenografie și video. Performance-ul are patru reprezentații de câte 15 minute, începând de la ora 20:00.

Porți Deschise la Primăria Capitalei – Bucureștiul dincolo de spațiul public

Povestea din spatele clădirii care găzduiește astăzi administrația Capitalei – de la istoria și arhitectura fostului Palat al Ministerului Lucrărilor Publice până la spațiile sale reprezentative poate fi descoperită, cu ocazia Zilelor Bucureștiului în cadrul proiectului „Porți Deschise la Primăria Capitalei”.

Programul include patru tururi ghidate după cum urmează:

- sâmbătă, 19 septembrie: 16:00–17:00 și 17:00–18:00;

- duminică, 20 septembrie: 12:00–13:00 și 13:00–14:00.

- Participarea este gratuită, pe bază de înscriere prealabilă și în limita locurilor disponibile. Înscrierile se pot face aici: primariadeschisa.pmb.ro/viziteaza/sesiuni-disponibile

Dâmbovița Apă Dulce – Bucureștiul, descoperit de pe apă

Devenit deja tradiție, Dâmbovița Apă Dulce invită bucureștenii la plimbări gratuite cu barca, la Debarcaderul Națiunile Unite, fără rezervare, în limita locurilor disponibile. Sunt bineveniți și cei cu propriul SUP, caiac sau canoe.

Plimbările au loc vineri, 18 septembrie, 16:00 - 19:00, și sâmbătă, 19 septembrie, 14:00 - 19:00, și sunt organizate de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 – Rowmania și Nod Makerspace, cu sprijinul Platformei de mediu pentru București.

Triunghiul Muzeelor – Dobrogea, între patrimoniu, natură și creativitate

În cadrul Zilelor Bucureștiului, trei dintre muzeele situate în zona Kiseleff – Piața Victoriei propun, sub titulatura Triunghiul Muzeelor, un program dedicat Dobrogei, cu activități pentru copii și familii, ateliere creative, experiențe muzicale și instalații de iluminat arhitectural. Evenimentul este realizat de Primăria

Sectorului 1, în parteneriat cu ARCUB și reunește Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Național de Geologie.

Pe 19 și 20 septembrie, programul include ateliere de olărit, linogravură, reciclare creativă, construcție de pagaie și canotci, activități dedicate biodiversității și geologiei Dobrogei, precum și momente muzicale turcești, tătărești și aromâne. Printre activități se numără „Vânătoarea de comori – Descoperă ADN-ul României” și proiecția filmului „România sălbatică”, sâmbătă, între 19:30 și 21:30.

Programul complet al activităților desfășurate în cadrul evenimentului Zilelor Bucureștiului #567 sunt disponibile pe arcub.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, transmite Primăria Municipiului București”, într-un comunicat de presă remis DC News.