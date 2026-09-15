Muzica interbelică, pe scena Salii Dalles, de Zilele Bucureștiului

"D’alles Bucureștilor de altădată” face parte din programul Zilele Bucureștiului 2026, cel mai așteptat eveniment al Capitalei, care va avea loc în weekendul 19–20 septembrie 2026.

Pe 20 septembrie, de la ora 19:00, Sala Dalles deschide porțile către o seară de neuitat. „D’alles Bucureștilor de altădată” este evenimentul care readuce pe scenă efervescența anilor interbelici: melodiile care răsunau în cafenelele celebre, în restaurantele exclusiviste și în grădinile de vară ale Bucureștiului interbelic, interpretate astăzi de unii dintre cei mai valoroși artiști ai scenei muzicale românești, dar și o mică expoziție în foaierul sălii.

Evenimentul este organizat de Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, instituție publică în subordinea Primăriei Municipiului București și a Consiliului General al Municipiului București.

Atmosfera începe încă de la primul pas pe care spectatorul îl face către eveniment.

În foaierul Sălii Dalles este expus pianul la care marele nostru compozitor George Enescu a cântat 26 de concerte pe scena Dalles.

Prin parteneriatul cu Muzeul Cotroceni, CMEC Ioan I. Dalles va expune 10 fotografii din perioada interbelică și rochii ce aparțin Belle Epoque.

De ce sărbătorim zilele Bucureștiului prin atmosferă și muzică interbelică?

Muzica interbelică românească — cuprinsă aproximativ între anii 1919–1939 — este considerată „epoca de aur” a șlagărului autohton. Un melanj fermecător între influențele occidentale (jazz, tango, vals, foxtrot) și sensibilitatea balcanică și românească, această perioadă a dat naștere unor melodii care au rezistat timpului și emoționează și astăzi.

Pe scena Sălii Dalles, pe 20 septembrie ora 19.00, violonistul Valentin Albeșteanu și al său Taraf de Oraș vor aduce alături patru voci de excepție ale muzicii românești: Miruna Ionescu, Ana Cebotari, Arlinda Morava și Andreia Lucaciu.

Ana Cebotari, soprană, are o carieră de peste 25 de ani pe scenele din România și din lume, fiind o artistă recunoscută pentru versatilitatea vocală remarcabilă și pentru capacitatea rară de a traversa cu naturalețe genuri muzicale diferite — operă, musical, pop-operă și muzică tradițională.

Dincolo de cariera artistică, Ana Cebotari este și vocal coach de renume, contribuind la formarea și dezvoltarea a sute de voci și artiști.

Andreia Lucaciu, mezzosoprana Ateneului Român, cucerește publicul prin ceva rar pe scenele de muzică clasică: autenticitatea. Cu o voce caldă și o prezență scenică firească, această mezzosoprană româno-americană aduce pe scenă emoție și rafinament artistic în egală măsură.

Dedicată promovării culturii românești în Statele Unite, a organizat recitaluri și evenimente în parteneriat cu instituții culturale românești și cu organizații ale diasporei din Philadelphia, New York și New Jersey, prezentând publicului american bogăția muzicii românești — de la cântece tradiționale și interbelice până la repertoriul vocal clasic.

Arlinda Morava este o soprană cu o biografie la fel de fascinantă ca vocea sa. Născută la Tirana, Albania, an ales România ca a doua sa patrie muzicală — absolvind Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București, ulterior a obținut un masterat în canto de operă în Elveția.

Este, de asemenea, Atașat Cultural al Ambasadei Republicii Albania în România, un rol care îi reflectă perfect misiunea artistică și diplomatică — aceea de a construi punți culturale între popoare prin puterea muzicii.

Miruna Ionescu, licențiată a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București, a trecut cu naturalețe de la teatru și televiziune la promovarea patrimoniului muzical interbelic — o cauză căreia i s-a dedicat cu toată inima.

La 13 ani debuta pe scena Radiodifuziunii Române alături de Orchestra de Muzică Populară. De atunci, a colaborat cu Teatrul „Ion Creangă” și cu Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, a fost moderatoarea unor mari festivaluri naționale — „Maria Tănase” de la Craiova, „Crizantema de Aur” de la Târgoviște — și este în prezent moderatoarea emblematicei emisiuni „Tezaur Folcloric” de la TVR.

Din 2015, Miruna Ionescu s-a dedicat exclusiv proiectului „Poveste din Bucureștiul de Odinioară”, alături de violonistul Valentin Albeșteanu.

Violonistul Valentin Albeșteanu este unul dintre cei mai importanți ambasadori ai muzicii de café-concert din România contemporană.

Inițiatorul seriei de concerte „Poveste din Bucureștiul de Odinioară”, al Bibliotecii Digitale a Muzicii Ușoare Românești și al Festivalului Internațional de Muzică Interbelică, Valentin Albeșteanu este și Președinte de onoare al Asociației ProCultArt, dedicată salvgardării patrimoniului muzical interbelic.

Taraful de Oraș întruchipează spiritul tarafurilor ce animau restaurantele de lux ale Bucureștiului Interbelic — locuri unde muzica era mai mult decât un fundal, era sufletul serii.

Constituit în 2015 de violonistul Valentin Albeșteanu, Taraful de Oraș este moștenitorul direct al renumitului Taraf „Ion Albeșteanu”, adaptat cu rafinament genului de café-concert. Alături de Valentin Albeșteanu, din formula actuală fac parte Valentin Cucu (pian), Nicolae Petrea (contrabas) și Marian Dincă (acordeon) — trei muzicieni care transformă fiecare notă într-o amintire.

"D’alles Bucureștilor de altădată” nu este doar un eveniment artistic, ci un demers de recuperare și promovare a memoriei culturale românești, menit să readucă în atenția publicului bucureștean una dintre cele mai strălucite perioade ale istoriei noastre culturale și să transforme patrimoniul interbelic într-un instrument contemporan de dialog și apartenență.

Pentru două ore tangoul, romanța, jazzul, opereta și vocile Mirunei Ionescu, Anei Cebotari, Arlindei Morava și a Andreiei Lucaciu, susținute de Taraful de Oraș, vor face din Sala Dalles cel mai frumos colț din Bucureștiul de odinioară — pe melodiile care au definit o epocă.

Așadar, vă așteptăm să petrecem împreună o seară memorabilă în inima "Micului Paris" pe 20 septembrie ora 19.00, Sala Dalles, Bvd Nicolae Bălcescu 18.

Puteți consulta programul evenimentelor și cursurilor CMEC Ioan I. Dalles aici:

https://www.dalles.ro/program-evenimente/