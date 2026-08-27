Muzica la muzeu.  O incursiune în lumea artelor cu ocazia Zilelor Bucureștiului

În perioada 4 – 19 septembrie 2026, cu ocazia Zilelor Bucureștiului 2026, vor avea o serie de manifestații în cadrul evenimentului "Muzica la muzeu".

În perioada 4 – 19 septembrie 2026, cu ocazia Zilelor Bucureștiului 2026, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Kaufland România, în parteneriat cu Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național al Literaturii Române, MARe \ Muzeul de Artă Recentă, Muzeul Național Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul Național de Artă al României – Muzeul Colecțiilor de Artă, Muzeul Municipiului București: Muzeul de Artă Populară „Prof. Dr. Nicolae Minovici”, Casa Filipescu–Cesianu și Muzeul Theodor Aman, Galeriile Artmark, Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național „George Enescu” și în colaborare cu Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, Romfilatelia – Poșta Română, Societatea de Transport București, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Floria, Editura Rediviva din Milano, Editura Cărțile Tango, PMA Invest Cluj-Napoca, Angels Candy și Asociația Culturală Arghirescu, prezintă MUZICA LA MUZEU. O incursiune în lumea artelor.

Proiectul Muzica la Muzeu, aflat sub coordonarea artistică a violonistei Clara Cernat și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, aduce în atenția publicului, prin intermediul concertelor, lansărilor de carte și expozițiilor, diferite spații muzeale ale Bucureștiului conectând patrimoniul artistic la expresiile muzicale, creând experiențe imersive și tematice pentru a valoriza colecțiile acestor muzee într-un mod inovativ și accesibil tuturor.

"Muzica la Muzeu" este un proiect vibrant, care propune spectatorului o imersiune totală în sufletul frumosului. În toate muzeele lumii se odihnesc liniștite, așteptând vizitatorii, vestigii, expresii și gânduri ale unor timpuri trecute. Aceste opere de artă și documente de o valoare inestimabilă, tablouri și sculpturi măiestre, straie din diferite epoci, case tradiționale și saloane elegante nu pot cunoaște emoția pe care o poartă vibrația invizibilă a muzicii. Ea este asemenea unei zâne de o frumusețe nepământeană, pe care nimeni nu o poate prinde în palme, asemenea unui fluture, pentru a o admira și a o conserva. Nu există muzee în care se păstrează muzica “live”. Există nenumărate înregistrări accesibile printr-un un click în ziua de astăzi, însă nimic nu înlocuiește povestea muzicii ascultată pe viu. Emoția, energia, poezia momentului suspendat, este ceea ce dorim să vă oferim prin evenimentele acestui proiect muzical desfășurat în spațiile sublime ale muzeelor Bucureștiului", a declarat Clara Cernat, director artistic

PROGRAMUL PROIECTULUI MUZICA LA MUZEU:

Concertul VIVALDI, VIOARA CELOR PATRU ANOTIMPURI

Vineri, 4 septembrie 2026, ora 17:00 - Muzeul Național Cotroceni

Intrarea din Șoseaua Cotroceni – vis a vis de Grădina Botanică

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului (Nume, Prenume, CNP) la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

Concertul de deschidere a primei ediții a proiectului Muzica la Muzeu. O incursiune în lumea artelor va fi susținut de violonista Clara Cernat, director artistic al proiectului Muzica la Muzeu, pianistul și compozitorul francez Thierry Huillet și jurnalista și scriitoarea Ioana Bâldea Constantinescu. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național Cotroceni și marchează 285 de ani de la moartea compozitorului italian Antonio Vivaldi.

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

Prezentarea volumului VIVALDI ȘI VIOARA CELOR PATRU ANOTIMPURI

Sâmbătă, 5 septembrie 2026, ora 17:00 – Muzeul Național al Literaturii Române

Strada Nicolae Crețulescu nr. 8

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

În 2025, cu ocazia celebrărilor dedicate celei de-a 300-a aniversări de la apariția celebrei capodopere baroce venețiene Cele Patru Anotimpuri, Editura Rediviva din Milano a publicat volumul „Vivaldi și Vioara celor Patru Anotimpuri”, o povestire semnată de celebra violonistă Clara Cernat. La prezentarea volumului Vivaldi și Vioara celor Patru Anotimpuri vor participa: Clara Cernat, autoarea volumului și Ioana Bâldea Constantinescu, jurnalistă și scriitoare. Evenimentul, moderat de jurnalista și scriitoarea Elena Loreta Popa, este organizat în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române și Editura Rediviva din Milano.

Informații detaliate despre prezentarea volumului pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

ELECTROCLASSIC. Poezia unei viori pe ritmuri moderne

Duminică, 6 septembrie 2026, ora 18:00, MARe \ Muzeul de Artă Recentă

Bd. Primăverii 15

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

Concertul „ElectroClassic. Poezia unei viori pe ritmuri moderne” va fi susținut de Clara Cernat, vioară și Phil St. George, electronic music. Acest duo excepțional reinterpretează cu îndrăzneală bogăția patrimoniului muzical și poetic al României, combinându-l cu muzica electronică. Cu această ocazie, începând cu ora 18:00, MARe \ Muzeul de Artă Recentă vă invită să vizitați expozițiile temporare prezentate în cadrul muzeului, iar de la ora 19:00 să participați la concertul ElectroClassic. Poezia unei viori pe ritmuri moderne. Evenimentul este organizat în parteneriat cu MARe \ Muzeul de Artă Recentă.

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

ÎN REZONANȚĂ cu Duo Serafim

Marți, 8 septembrie 2026, ora 18:00, Muzeul Colecțiilor de Artă

Palatul Romanit – Calea Victoriei nr. 111

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

Concertul „În rezonanță” va fi susținut de Duo Serafim compus din violonceliștii Ștefan Cazacu și Mircea Marian. Duo Serafim este un ansamblu cameral de violoncele din România, cei doi muzicieni fiind recunoscuți ca unii dintre cei mai apreciați violonceliști ai scenei muzicale românești, susținând recitaluri spectaculoase împreună. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Colecțiilor de Artă

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

VISUL MECANIC AL LUI MOZART

Vineri, 11 septembrie 2026, ora 19:00, Muzeul Național Tehnic Prof. Ing. Dimitrie Leonida

Strada General Candiano Popescu nr. 2 - intrarea prin Parcul Carol I

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

„Visul mecanic al lui Mozart” este un recital solo susținut de acordeonistul Ghenadie Rotari, care explorează instrumentul ca pe o mașină vie: un corp alcătuit din ancii, aer, clape, memorie și mișcare. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național Tehnic Prof. Ing. „Dimitrie Leonida” și marchează aniversarea a 270 de ani de la nașterea lui Wolfgang Amadeus Mozart.

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

SUFLĂTORUL DE VISE

Sâmbătă, 12 septembrie 2026, ora 19:00, Muzeul Național al Țăranului Român

Strada Monetăriei nr. 3

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

Concertul „Suflătorul de vise” susținut de Ansamblul Imago Mundi pornește de la lectura cărții cu același titlu, scrisă de Bernard Villot, și propune o călătorie imaginară prin lumi diferite, în care muzica, visul și imaginea se întâlnesc. Cele 7 compoziții devin tot atâtea călătorii, fiecare inspirată de un vis și de universuri sonore care trimit către muzica lumii, tradiții și culturi diferite. Ansamblul Imago Mundi: Adrian Buciu – flaute / Oana Ivașcu – oboi / Ștefan Barbu – vioară / Andreea Țimiraș – violoncel / Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu – compoziții, chitară, cobză, ukulele / Daniel Ivașcu – frame drum, cajon, handpan, shakers / Cristian Stănoiu – proiecții video live. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român și Asociația Culturală Isvor.

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

CÂRSTOVUL VIILOR - OBICEIURI LA CULESUL VIILOR

Duminică, 13 septembrie 2026, ora 13:00, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Șoseaua Kiseleff nr. 30

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în fiecare an, cu ocazia Zilei Crucii, o serie de evenimente menite a aduce în atenția publicului obiceiurile și tradițiile de odinioară sub genericul Cârstovul viilor - obiceiuri la culesul viilor. La ediția din acest an, unul dintre concertele prezentate pe Scena Dumitra va fi cel susținut de Ansamblul Flocloric Țara Vrancei din Focșani, coordonat de interpreta de muzică populară Prof. Maria Murgoci. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în parteneriat cu Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, cu ocazia primei ediții a proiectului Muzica la Muzeu. O incursiune în lumea artelor.

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

ROMÂNIA. 100 DE MINUTE

Duminică, 13 septembrie 2026, ora 18:00, Muzeul de Artă Populară „Nicolae Minovici”

Strada Doctor Nicolae Minovici nr. 1 – Fântâna Miorița

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

Concertul „România. 100 de minute” susținut de Grupul Trei Parale este alcătuit cu ajutorul unor culegeri vechi de folclor de la începutul sec. al XX-lea, realizate de Constantin Brăiloiu, Tiberiu Brediceanu, Béla Bartók, Dimitrie Vulpian, prezentând o uimitoare varietate de instrumente: fluiere de toate felurile (fluier obișnuit, fluier gemănat, fluier fără dop, caval), drâmbă, cimpoi, țiteră, dobă (violoncel popular percutat) în acompaniament de cobză, vioară, contră, contrabas, diverse instrumente tradiționale de percuție (dairea, tobă, tobă mare cu cinel). Grupul Trei Parale: Florin Iordan (cobză, fluiere - fluier, caval, tilincă, cimpoi, tambură), Daniel-Mircea Pop (voce, fluiere - fluier, tilinca, caval, percuţie), Mihai Balabaș (vioară) și Beatrice Iordan (cobză, contrabas). Invitat: Mariana Hurjui-Său. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București – Muzeul de Artă Populară Prof. Dr. Nicolae Minovici.

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

HOMMAGE À CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Miercuri, 16 septembrie 2026, ora 18:00, Casa Filipescu-Cesianu

Calea Victoriei nr. 151

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

Recitalul „Hommage à Constantin Brâncuși” marchează aniversarea celor 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși fiind inspirat de recitalul Seri de Sonate, recital ce cuprinde compoziţii şi adaptări pentru clarinet solo şi pentru clarinet şi pian, constituindu-se într-un omagiu adus de Oxana Corjos, pian şi Petru Pane, clarinet geniului lui Constantin Brâncuși, cel mai important sculptor român din toate timpurile. Celor doi muzicieni li se va alătura și poetul și eseistul Andrei Novac, cel care va da glas unor texte despre viața Maestrului Constantin Brâncuși. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu.

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

CULORILE UNEI GRĂDINI SONORE. Hommage à Georges Enesco

Joi, 17 septembrie 2026, ora 18:00, Muzeul Theodor Aman

Strada C. A. Rosetti nr. 8

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație.

Cu ocazia aniversării a 145 de ani de la nașterea violonistului, compozitorului și dirijorului George Enescu soprana Rodica Vică și chitaristul Laurențiu Topală ne invită la concertul „Culorile unei grădini sonore. Hommage à Georges Enesco”, invitând publicul la visare într-un spațiu în care timpul s-a oprit în loc. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București – Muzeul Theodor Aman, Muzeul Național „George Enescu” și Asociația Culturlă Arghirescu.

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

OPERA FANTASTICA 10. Când muzica devine o întâlnire de suflet

Vineri, 18 septembrie 2026, ora 19:00, Galeriile Artmark

Palatul Cesianu-Racoviță, Strada C. A. Rosetti nr. 5

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

Cu ocazia aniversării a 10 ani de la prima ediție a proiectului OPERA FANtastica, muzicologul Luminița Arvunescu, inițiatoarea și moderatoarea proiectului, vă invită la o ediție specială intitulată Când muzica devine o întâlnire de suflet, ediție ce o va avea ca invitată pe renumita mezzosoprană Ruxandra Donose, alături de care se va afla pianistul Sergiu Tuhuțiu. În cadrul evenimentului va avea loc lansarea volumului Pe:trecere scris de Ruxandra Donose și publicat la Editura Cărțile Tango, coordonată de jurnalista și scriitoarea Alice Năstase Buciuta. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Galeriile Artmark și Editura Cărțile Tango.

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu.

Expoziția aniversară VIORICA CORTEZ 90

Sâmbătă, 19 septembrie 2026, ora 15:00, Muzeul Național de Istorie a României

Calea Victoriei nr. 12

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea obligatorie a locului la adresa de e-mail: muzicalamuzeu@musicarte.ro.

Cu ocazia aniversării a 90 de ani ai mezzosopranei Viorica Cortez Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Muzeul Național de Istorie a României organizează expoziția aniversară VIORICA CORTEZ 90, care va reuni o selecție de materiale ce ilustrează prestigioasa carieră artistică a mezzosopranei Viorica Cortez: afișe originale ale unor spectacole de operă susținute pe marile scene ale lumii, fotografii de scenă, diplome, medalii și decorații, costume și obiecte personale, cărți, scrisori, sculpturi, precum și înregistrări video și audio. Cu această ocazie va fi lansat plicul filatelic aniversar dedicat mezzosopranei Viorica Cortez, plic realizat de Romfilatelia și Poșta Română. La eveniment vor participa: mezzosoprana Viorica Cortez, jurnalistului Marius Constantinescu și curatoarea expoziției Mihaela Simion, director adjunct interimar al Muzeului Național de Istorie a României. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Romfilatelia.

Informații detaliate despre acest concert pot fi găsite accesând site-ul https://www.musicarte.ro/muzica-la-muzeu. (Claudia Calotă)