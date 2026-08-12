Schimbare la Eurovision. Ce se întâmplă cu țările aflate în război

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Țările aflate în război nu vor mai putea găzdui concursul Eurovision în viitor.

Concursul muzical Eurovision a anunţat miercuri schimbarea regulamentului, precizând că ţara câştigătoare şi care, în mod tradiţional, găzduieşte următoarea ediţie a competiţiei, nu va putea găzdui concursul dacă se află în război, informează AFP și Agerpres.

Regulamentul concursului stipulează acum că difuzorul câştigător va fi în mod automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situaţie geopolitică sensibilă sau o altă situaţie afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului sau a regiunii învecinate, au anunţat organizatorii Eurovision într-un comunicat.

Eurovisionul include și țări noneuropene

Eurovision este o coproducţie internaţională a serviciilor audiovizuale publice membre ale Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (UER), organizat în fiecare an de radiodifuzorul din ţara desemnată câştigătoare la ediţia precedentă.

Întrucât UER are şi membri noneuropeni, concursul include şi ţări situate în afara continentului.

În viitor, dacă va considera necesar, UER (Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune, n.red.) ar putea solicita o evaluare independentă a securităţii din regiunea câştigătorului, au precizat organizatorii în comunicat.

În urma acestei evaluări, UER se va consulta cu comitetul executiv al Eurovision pentru a determina dacă ţara câştigătoare este în măsură să găzduiască concursul în deplină siguranţă.

Comunicatul nu vizează nicio ţară în special, însă Israelul a fost la un pas de a câştiga acest concurs televizat în ultimii doi ani, încheind în cele din urmă pe locul al doilea în 2025, dar şi în 2026.

Ucraina nu a putut găzdui concursul în 2022

În viitor, dacă o ţară va fi considerată incapabilă să găzduiască Eurovisionul, UER va desemna o altă ţară gazdă, care va organiza evenimentul în nume propriu şi nu va fi obligată să organizeze evenimentul în numele unui alt membru.

Ucraina a găzduit Eurovisionul la Kiev în anul 2017, deşi, încă din 2014, un conflict era în curs în estul ţării cu separatiştii pro-ruşi susţinuţi de Moscova.

În schimb, în 2023, Ucraina, deşi câştigase competiţia în 2022, nu a putut găzdui concursul din cauza războiului declanşat de invazia pe scară largă lansată de Rusia. Eurovisionul a fost atunci organizat la Liverpool, Regatul Unit, în numele Ucrainei.