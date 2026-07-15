Electric Castle 2026 începe mâine. Programul complet, artiștii care urcă pe scenă, prețurile biletelor / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @defstock

Mai este doar o zi până la startul Electric Castle 2026, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din România. Evenimentul se desfășoară în perioada 16-19 iulie, la Castelul Bánffy din Bonțida și reunește peste 200 de artiști români și internaționali. Organizatorii au publicat programul complet al concertelor și au anunțat că biletele de o zi și abonamentele sunt încă disponibile.

Atmosfera de festival începe încă din seara aceasta, înaintea deschiderii oficiale. Participanții sunt invitați în EC Village la un eveniment dedicat tuturor celor care și au achiziționat un bilet sau un abonament.

Wilkinson și Partiboi69 vor întreține atmosfera la petrecerea de deschidere, gândită ca un moment de încălzire înaintea celor patru zile de concerte.

Programul Electric Castle 2026. Cine cântă joi, 16 iulie

Prima zi aduce pe scene artiști din mai multe stiluri muzicale.

Printre cele mai așteptate nume se află Kneecap, formația irlandeză cunoscută pentru mesajele sale sociale, dar și duo-ul britanic Sleaford Mods.

Fanii muzicii indie îi vor putea asculta pe Balu Brigada, iar scena electronică va fi reprezentată de Solardo și SG Lewis.

Din line-up fac parte și artiști români precum HVNDS, E-an-na și The Mono Jacks.

Vineri urcă pe scenă Twenty One Pilots și Teddy Swims

A doua zi de festival este una dintre cele mai așteptate.

Twenty One Pilots și Teddy Swims sunt capetele de afiș ale serii, în timp ce iubitorii muzicii electronice vor avea ocazia să îi vadă pe Mochakk, Skream & Benga, Subtronics, ANNA și Kölsch.

Programul include show-uri de house, techno și bass music până târziu în noapte.

LP, Nothing But Thieves și Chase & Status, printre vedetele de sâmbătă

Ziua de sâmbătă îi aduce pe scenă pe LP, Nothing But Thieves și Chase & Status.

Publicul îi va putea urmări și pe Jax Jones, Denis Sulta și Deep Dish, alături de Yung Lean și Bladee.

Organizatorii promit o combinație de pop-rock, indie, drum and bass, house și muzică electronică.

The Cure închid Electric Castle 2026

Ultima zi de festival este rezervată unor artiști legendari și unor trupe aflate în plină ascensiune.

The Cure revin în fața publicului român cu unul dintre cele mai așteptate concerte ale ediției.

Pe scenă vor mai urca Wet Leg, Dogstar, trupa din care face parte actorul Keanu Reeves, YĪN YĪN, Acid Arab și Gerd Janson.

Cât costă biletele la Electric Castle 2026

Persoanele care nu și au cumpărat încă accesul la festival mai pot opta atât pentru abonamente, cât și pentru bilete valabile o singură zi.

Abonamente disponibile:

Youth Pass, pentru participanții cu vârsta sub 25 de ani, 139 de euro.

General Access Pass, 250 de euro.

General Access Pass cu asigurare, 270 de euro.

VIP Pass, 350 de euro.

VIP Pass cu Shuttle, 550 de euro.

VIP Pass cu asigurare, 370 de euro.

Ultra VIP Pass, 699 de euro.

Black Ticket, 4.999 de euro.

Biletele de o zi costă 119 euro pentru fiecare dintre cele patru zile de festival.

Participanții care doresc acces VIP pentru o singură zi pot cumpăra Any Day VIP Ticket la prețul de 249 de euro.

Cât costă campingul la Electric Castle 2026

Festivalierii care aleg să rămână în camping trebuie să achite un permis de campare în valoare de 69 de euro.

Există mai multe variante de cazare.

Un cort montat în avans pentru două persoane costă 99 de euro, respectiv aproximativ 20 de euro pe noapte.

Pentru grupurile mai mari este disponibil pachetul The Boss, cu o capacitate de până la șase persoane, la prețul de 790 de euro.

Participanții care preferă să campeze cu mașina pot opta pentru Car Camping, disponibil la 150 de euro.

Organizatorii au pus la dispoziție și mijloace de transport dedicate. Un bilet pentru autobuzele Electric Castle pornește de la 3,6 euro, iar transportul cu trenul costă 7 euro.

Șoferii trebuie să știe că amenda aplicată pentru parcarea neregulamentară în zona festivalului este de 19 euro.

Peste 200 de artiști sunt așteptați la Electric Castle 2026

Ediția din acest an aduce la Bonțida peste 200 de artiști și trupe din România și din străinătate.

Festivalul promite patru zile de concerte, DJ seturi și spectacole desfășurate pe mai multe scene, cu artiști din zona rock, indie, pop, hip hop, techno, house și drum and bass, într-unul dintre cele mai mari evenimente muzicale organizate în România.