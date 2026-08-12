Când pasiunea pentru muzica spațială întâlnește inteligența artificială: Ce propune Nexaryys - video

Captură video - YouTube NEXARYYS Official

Într-o perioadă în care inteligența artificială provoacă dezbateri intense în aproape toate domeniile creative, doi români demonstrează că tehnologia poate deveni un partener al imaginației, nu un înlocuitor al acesteia.

Proiectul muzical Nexaryys s-a născut din pasiunea comună pentru muzica electronică, science-fiction și explorarea spațiului a lui Traian Bădulescu, cunoscut în universul muzical sub numele de trAIan, și a lui Marius, stabilit în Germania, creatorul proiectului Marssoniq Project.

Cei doi au aceeași vârstă și împărtășesc de peste 25 de ani aceleași influențe muzicale. Fascinați de pionierii muzicii electronice precum Jean-Michel Jarre, Vangelis, Koto, Laserdance sau Kraftwerk, au descoperit că noile instrumente bazate pe inteligență artificială le pot oferi posibilitatea de a transforma în realitate idei pe care le-au purtat mult timp în imaginație.

Ce este Nexaryys

Nexaryys nu este însă un proiect creat de inteligența artificială, ci unul creat de oameni care folosesc AI-ul ca instrument. Compozițiile pornesc de la concepte, teme, structuri muzicale și direcții artistice stabilite de cei doi autori. Inteligența artificială contribuie la dezvoltarea unor elemente sonore, la experimentarea unor combinații și la accelerarea procesului creativ, însă deciziile finale aparțin întotdeauna creatorilor.

„AI-ul nu compune în locul nostru și nu ne înlocuiește creativitatea. Ne ajută să explorăm mai rapid idei, să experimentăm și să ne punem în valoare pasiunea pentru muzica electronică și pentru universul science-fiction. Fără contribuția umană, aceste piese nu ar exista în forma lor actuală”, explică inițiatorii proiectului.

Posibilități în noua eră digitală

Rezultatul este o colecție de piese inspirate de cosmos, de viitor, de relația dintre om și tehnologie și de posibilitățile pe care le deschide noua eră digitală. Sunetele sintetice, temele spațiale și influențele retro-futuriste se îmbină cu instrumente moderne de producție, oferind un mix între nostalgia muzicii electronice clasice și viziunea asupra viitorului.

Pentru Traian Bădulescu și Marius, Nexaryys reprezintă dovada că inteligența artificială poate deveni un catalizator al creativității umane. În loc să privească tehnologia cu teamă, cei doi au ales să o transforme într-un aliat care îi ajută să-și exprime mai bine ideile și să construiască lumi sonore inspirate de explorarea spațiului și de viitorul umanității.

Ce propune Nexaryys

Într-o epocă în care granița dintre om și tehnologie devine tot mai fluidă, Nexaryys propune o perspectivă optimistă: viitorul creației nu aparține exclusiv inteligenței artificiale și nici exclusiv omului, ci colaborării dintre cele două.

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