Spectacole pentru copii și ateliere de teatru, în cadrul FNT Educațional 2026 

Festivalul Național de Teatru, care va avea loc la București, în perioada 16-25 octombrie 2026, va oferi spectacole pentru copii și adolescenți, în cadrul proiectului FNT Educațional, aflat la ediția a cincea.

Pentru categorii de vârstă ignorate (12-14 ani și 14-16 ani), de obicei, de repertoriile teatrelor, dar esențiale în procesul de educație continuă prin teatru, se vor juca în teatre și în licee bucurește patru spectacole: „Deșteptarea” de Doru Vatavului, regia Bobi Pricop, produs de Teatrul „Regina Maria” Oradea; „Mândrie”, dramaturgia Ioana Toloargă, cu texte ale întregii echipe, în regia Oliviei Grecea, o producție Cont.rar, Cluj-Napoca; „Minunatele călătorii ale lui Anghel și Zuzi prin lumea adicție” de Iulia Mirică, regia Larisa; „Zmeie, Basme și Fantasme”, spectacol de teatru coregrafic creat de Lari Giorgescu, produs de Teatrul pentru copii și tineret „Gulliver” din Galați.

În cadrul modulului FNT Educațional vor fi organizate ateliere dedicate elevilor și elevelor cu vârste între 8 și 13 ani: un atelier interactiv de tehnologie teatrală pentru liceeni – STAGEBOX (lighting, video și sound design, atelier realizat în parteneriat cu Bienala de Scenografie București), coordonat de Adrian Damian, și un atelier de scriere creativă, pornind de la adaptarea unor povești clasice, coordonat de Eliza Păuna. În cadrul atelierului de scriere creativă, Eliza Păuna va prezenta un scurt moment din spectacolul „POVESTEA REGELUI LEAR. O poveste pentru părinții care nu ascultă de copii”, regia Ramona Iacob, o producție a Teatrului GONG din Sibiu. FNT Educațional va oferi și un cadru de întâlniri între dramaturgi și dramaturge care scriu texte pentru publicurile tinere și trupe de teatru bucureștene. Miza este de a construi o legătură între autorii și autoarele interesate de explorarea unor teme și subiecte pentru publicurile tinere și trupele care au în centru aceste publicuri.

”FNT Educațional creează un context formator pentru adolescenți și adolescente, cultivând accesul la cultură și formarea publicurilor noi, este locul din care artele spectacolului se deschid spre viitor, cu sensibilitate, empatie și respect pentru prezentul generațiilor care se formează astăzi”, spune Mihaela Michailov, curatoarea modulului.