Ada Hausvater este noul manager al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București

Concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a fost câștigat de Ada Hausvater, cu o medie generală de 8.36. Ea va fi primul manager general al TNB, ales prin concurs, după decesul lui Ion Caramitru.

În prezent, Ada Hausvater este manager al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara din 2005 și unul dintre cei mai influenți profesioniști din teatrul românesc contemporan. A consolidat profilul internațional al instituției și a dezvoltat infrastructura acesteia prin crearea unor noi spații de joc și a primei fabrici de decoruri din România.

A inițiat și dezvoltat festivalul FEST-FDR, pe care l-a transformat într-un eveniment cu relevanță europeană, și a contribuit la integrarea teatrului în rețele culturale internaționale. Regizor cu activitate constantă din 1993, este conferențiar universitar și coordonator de doctorat la Universitatea de Vest din Timișoara. Activitatea sa a fost recunoscută prin distincții importante, între care Ordinul Artelor și Literelor al Franței și premii UNITER.

