DCNews Cultura Echipa TNTm, aplauze pentru Ada Lupu Hausvater. Îi felicităm pe colegii noștri din București pentru noua pagină a istoriei TNB
Data publicării: 10:23 06 Apr 2026

Echipa TNTm, aplauze pentru Ada Lupu Hausvater. Îi felicităm pe colegii noștri din București pentru noua pagină a istoriei TNB
Autor: D.C.

ada lupu hausvater

Ada Lupu Hausvater, care a câștigat concursul de proiecte la Teatrul Național București, s-a despărțit de echipa TNTm într-o ceremonie emoționantă.

Echipa reunită a Teatrului Național din Timișoara și-a aplaudat în picioare  managerul,   după   aproape   21   de   ani   de   când   funcționează,   împreună,   în mandatele Adei Hausvater.

Parcursul excepțional  al  Teatrului  Național  din  Timișoara,  condus  în  ultimele  două decenii de Ada Hausvater, reprezintă o importantă carte de vizită a noului manager al Teatrului Național din București.

Teatrul Național din Timișoara și-a definit identitatea în acești ani – și nu mai puțin, particularitatea – prin ceea ce managerul său a numit „amprenta Teatrului Național”: forță – construcție – direcție – energie. Este o realitate incontestabilă faptul că în ultimii 20 de ani Teatrul Național din Timișoara a devenit un reper de viziune și stabilitate. Această perioadă a fost marcată de consolidarea unei echipe profesioniste — artistică, tehnică și administrativă — a cărei prioritate zero a rămas, constant, relația dintre Spectacol și Spectator. Dincolo de scenă, drumul pozitiv al Naționalului s-a sprijinit în permanență pe un management riguros, bazat pe respectarea legii și pe principiile profesionalismului. Astfel, Naționalul timișorean a reușit să îmbine actul cultural cu educația și civismul activ, de'nindu-și un parcurs integrator în comunitate. Această   identitate   profesională   a   făcut   ca   Teatrul   Național   din   Timișoara   să dobândească o voce rezonantă în societate. Astfel se explică și faptul că viziunea Timișoarei Capitală Culturală Europeană s-a născut din ambiția strategică  a  Teatrului Național, care a funcționat ca forță motrice, dând acestui demers primul impuls. Totodată, în mandatele Adei Hausvater, Naționalul timișorean s-a impus ca un model de bune practici: demonstrând că profesionalismul autentic presupune o sinteză perfectă între viziunea creativă, rigoarea realității și respectarea legislației, Teatrul Național și-a dezvoltat capacitatea de  a anticipa viitorul, a avut curajul de a lansa proiecte de impact internațional și, mai cu seamă, a dobândit capacitatea unor abordări macroscopice, transformând   un   vis   instituțional   într-un   proiect   european   care   a   rede'nit   însăși identitatea și viitorul Timișoarei.

În scurtă vreme, Sala 2023 se va deschide pentru a face loc in'nitelor noi universuri ale spectacolelor  de  teatru,  re5ectând  standardele  profesionale  ale  Teatrului  Național: imaginația artistică materializată atât pe scenă și în culise, cât și la Atelierele Fabrica de decoruri, prin ingeniozitate și cunoștințe tehnice speci'ce de mare calitate. În acest fel, Teatrul Național din Timișoara continuă pe drumul trasat de echipa reunită în jurul Adei Hausvater,   construindu-și   destinul   de   teatru   european,   pe   fundația   excepțională construită în acești 20 de ani.

Echipa Teatrului Național din Timișoara îi mulțumește Adei Hausvater și îi rămâne alături, cu deplină încredere! Totodată, îi felicităm pe colegii noștri de la Teatrul Național din București pentru noua pagină a istoriei TNB, o pagină care – așa cum o dovedește Teatrul Național din Timișoara – are absolut toate premisele succesului alături de noul lor manager”, se arată în comunicatul transmis de actorii TNTm.

ada lupu hausvater, tntm, tnb, teatru national
