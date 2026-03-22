Celebra Monica Davidescu, lider de sindicat la Teatrul Naţional. Schimbările pe care le încearcă pentru actori

Invitată la podcastul Avangarda, moderat de Ionuţ Vulpescu, Monica Davidescu, a spus cum a ajuns preşedinte de sindicat, dar şi ce vrea să schimbe.

"Am început să mă ocup de Sindicatul Teatrului Național. Acum sunt președintele sindicatului unit, Sindicatul UNIT. Cele două sindicate, cel democratic și cel liber, s-au unit, au făcut fuziune. Sindicatul liber a absorbit sindicatul democratic și a devenit Sindicatul UNIT. Este vorba despre toată baza. Suntem 250 de membri acum. E vorba de o bază foarte mare. Nu toți oamenii sunt în sindicate; sunt vreo 480 de angajați ai Teatrului Național, dar jumătate sunt în sindicatul acesta. Mai sunt încă două sindicate mici, Sindicatul Actorilor și încă unul, dar au puțini membri. Sunt în această echipă din decembrie anul trecut și acum au ieșit documentele, sunt președintă. Am multe lucruri de făcut", a declarat Monica Davidescu.

Schimbările pe care le încearcă pentru actori

"În primul rând, această muncă nenormată la care vrem să ajungem. Să normezi munca unui actor la opt ore pe zi este extrem de dificil. Ceea ce mi se întâmplă mie în scenă într-o oră, în care mă gândesc cum să dau cu bâta în cap unui om fără să-l omor, crede-mă că mă consumă mai mult decât patru zile de muncă la birou. Asta nu poate fi cuantificat. Și atunci vreau să conving Ministerul Culturii și Ministerul Muncii. Suntem în procesul de negociere pentru a schimba acest Articol 15 din Ordonanța 21, să trecem de la muncă normată la muncă nenormată și să obligăm managerul să creeze obiective. Dacă eu am câteva obiective pe lună (spectacole, spectacole-lectură, podcast-uri, workshop-uri), atunci se consideră că mi-am făcut norma. Munca vizibilă este prezența la teatru, iar cea invizibilă este ceea ce faci acasă, învățând roluri sau menținându-ți condiția fizică.

Încerc să îi conving să ajungem la un număr de obiective agreat de toată lumea. Acest lucru atrage după sine o responsabilitate pentru manager: dacă e obligat să țină trupa angajată, trebuie să aibă grijă să aducă regizori care să pună spectacole pentru această trupă și să îi coordoneze pe actori. Din nefericire, în perioadele de interimat s-a lucrat pe grupuri: „hai că pui tu”, „punem cu ăsta”. Au fost oameni care au ieșit dintr-o premieră azi și au început alt spectacol mâine, în timp ce ceilalți au stat degeaba. Nu e o soluție. În primul rând că îl folosești atât de mult pe acel om încât nu va mai da randament, iar în al doilea rând ceilalți rămân fără obiective. Trebuie să fii atât de echilibrat încât să poți să dai obiective tuturor.", a mai spus actriţa.

Cum ar trebui să arate directorul Teatrului Naţional

Monica Davidescu a spus şi ce calităţi ar trebui să aibă viitorul director al Teatrului Naţional.

"Ar trebui să se gândească pe termen lung. Cred că, pentru a mulțumi pe toată lumea, ar trebui să gândească obiectiv, să aducă proiecte care să angajeze toate cele șase săli și să le pună într-o anumită ordine. Pentru că, dacă te duci cu trei proiecte — cum sunt acum începute la Sala Studio — toate în același timp, e prea mult pentru producție. Sunt aceiași oameni la tehnic, n-ai cum să faci trei „case” în același timp când vor toți. Trebuie o eficientă programare a timpului.

Dacă se gândește clar că în mai este programată premiera X la Studio, în iunie premiera cealaltă la Sala Atelier, în septembrie la Sala Mare, atunci rotești resursele. Aduci regizorii în așa fel încât să monteze la sălile respective; dacă toți se înghesuie pe Studio sau pe Sala Mare, îl aduci pe unul anul ăsta și pe celălalt la anul, când îi vine din nou rândul sălii respective. Am această pretenție a programului, pentru că dacă ai un program pe un minim de trei luni, toată lumea știe ce are de făcut. Mașinistul va ști cum să-și așeze decorurile în portofoliu; dacă el nu știe ce face peste trei săptămâni, decorul pe care trebuie să-l pună mâine este cumva în spatele altor șapte decoruri. Și atunci mută manual șapte decoruri din depozit ca să-l scoată pe acela, pentru că așa s-a nimerit cu programul. O programare ar ușura munca tuturor: a celor de la scenă, de la producție și, bineînțeles, a actorilor. Iar în această programare trebuie să aibă grijă să rotească trupa, astfel încât toți să aibă cel puțin o premieră pe an. Actorii sunt nemulțumiți doar atunci când nu lucrează", a completat Monica Davidescu.