Premiera spectacolului „Vinovații” de Ziua Teatrului. Pleacă de la cazul crimei din satul Cenei, județul Timiș

Vineri, 27 martie, de la ora 18:00, Radio România Cultural difuzează premiera absolută a spectacolului „Vinovații” de Ilinca Stihi, inspirat de crima din județul Timiș. În aceeași zi, de la ora 22:00, spectacolul va putea fi ascultat și pe toate posturile regionale ale Radio România (București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Reșița, Timișoara și Târgu Mureș) și online pe platforma www.eteatru.ro.



Spectacolul radiofonic va fi prefațat de o discuție cu public intitulată „Dimensiunea realității în artă”, transmisă în direct de la ora 17:00 la Radio România Cultural și prin streaming online pepagina de Facebook a Teatrului Național Radiofonic.

Discuția „Dimensiunea realității în artă” este găzduită de librăria Cărturești Verona și își propune să dezbată efectele nevăzute ale interacțiunilor din mediul virtual. Invitații dezbaterii sunt actorii din distribuția spectacolului audio Katia Pascariu, Olimpia Mălai și Andrei Ostrowski, autoarea scenariului și regizoarea Ilinca Stihi, alături de specialiștii: lect.univ.dr. Andrei Moran-Nae (cercetător și specialist în ludologie, studii culturale şi naratologie), Maria Țoghină (jurnalist media și profesor asociat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA București) și Aura Preda (specialist criminalist). Discuția va fi moderată de criticul de teatru Oana Cristea Grigorescu. Intrare liberă de la ora 16:30.

Evenimentul este programat de Ziua Internațională a Teatrului și asociază dezbaterea transmisă în direct on air și online cu audiția premierei absolute a spectacolului de ficțiune „Vinovații” de Ilinca Stihi

Producția mizează pe puterea artei de a se racorda la actualitate și de a reflecta punctele nevralgice ale societății românești. Spectacolul „Vinovații” pleacă de la cazul crimei din satul Cenei, județul Timiș, și ne propune să descifrăm cauzele ascunse ale violenței extreme și să medităm asupra transformărilor sociale și deformărilor etice pe care interacțiunile din rețelele sociale și mediul virtual le produc în corpul social. Ca artă a prezentului, teatrul radiofonic vibrează cel mai puternic când intră în relație cu realitatea imediată și se îmbogățește stilistic atât prin contactul permanent cu evoluția tehnologică, cât și prin relația cu contrastele și urgența prezentului, cu punctele fierbinți ale societății contemporane. Știrea adolescentului de 15 ani ucis cu brutalitate de doi prieteni și ei minori (13 și 15 ani) a șocat societatea românească generând un val de reacții vizibile și vocale ale oamenilor obișnuiți în social media, reacții care au devenit și premisa unor discuții aprinse în mass-media, dar și în domeniul justiției, despre limitările legii, siguranță socială, răspundere și discernământ.

În derularea acestui discurs al emoțiilor radicale, autoarea Ilinca Stihi se poziționează ca observator al unor lumi paralele ce au ieșit la suprafață odată cu gestul extrem al tinerilor. Iese la lumină o lume a copiilor și adolescenților organizată în spațiul virtual, cu reguli, ierarhii și dinamici aparent străine de lumea adulților care ar trebui să îi îndrume, să îi formeze și să îi ocrotească. La rândul lor, adulții au și ei o existență paralelă în mediul virtual, cu foarte mic contact cu sistemul care ar trebui să servească cetățenii. La o privire fugară ambele lumi seamănă, se influențează reciproc, însă devin capcane pentru fiecare om în parte. A căuta, așadar, vinovații nu este pentru Ilinca Stihi un demers juridic care verifică fapte și constată vinovăția, ci o cercetare întru înțelegere a relațiilor interumane care declanșează gesturi ireparabile atât pentru individ, cât și pentru comunitate.

Creația audio a spectacolului, semnată de Tom Brânduș îmbină ambianța naturalistă a spațiilor familiare cu universul cinematic al mediilor digitale (jocuri video, jocuri de noroc, sunete și voci generate cu AI) subliniind, astfel, fuziunea din ce în ce mai puternică dintre tehnologie și realitate, creând o presiune între aceste două medii în care se proiectează existența personajelor.

Actorii din distribuția spectacolului echilibrează nuanțele locale de vorbire ale personajelor cu naturalețea și tehnica interpretării la microfon. Mai mult, datorită vârstei personajelor, spectacolul oferă oportunitatea debutului la Teatrul Național Radiofonic a unor tineri actori încă în formare. Printre aceștia se numără și actrița Cristina Bordeanu, câștigătoare a Premiului pentru cea mai bună actriţă a Galei Tânărului Actor ‒ HOP 2025 și invitată în distribuție de Ilinca Stihi, în urma unui atelier de voce la care a lucrat cu toți participanții ediției de anul trecut.

Vinovații de Ilinca Stihi. În distribuție: Katia Pascariu, Mirela Popescu, Olimpia Mălai, Voicu Hetel, Cristina Bordeanu, Andrei Ostrowski, Teodor Ștefănescu, Dragoş Uretyan, Traian Olteanu, Mădălin Cristescu, Horia Cristescu. Regia de studio: Janina Tudor. Sound design: Tom Brânduş. Regia muzicală: Andrei Miricescu. Redactori: Irina Zlotea și Oana Cristea Grigorescu. Regia artistică: Ilinca Stihi.