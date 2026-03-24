Spectacolul “Omul cel Bun din SÎciuan”, o parabolă modernă despre fragilitatea binelui într-o lume nedreaptă, la Teatrul Infinit

Dacă sunteți în București sunteți invitați la Teatrul Infinit.

Spectacolul “Omul cel Bun din SÎciuan” este o parabolă modernă despre fragilitatea binelui într-o lume nedreaptă.

Într-un univers în care binele pare din ce în ce mai greu de păstrat, “Omul cel Bun din Sîciuan” vine ca o oglindă lucidă și poetică a existenței noastre. Inspirat din celebra piesă a lui Bertolt Brecht, spectacolul se conturează într-un limbaj scenic profund metaforic, cu o estetică ce transcende concretul și atinge existența spirituală.



Această montare este mai mult decât o poveste – este o meditație scenică despre lupta interioară dintre altruism și supraviețuire, despre sacrificiu, identitate și condiția umană. O parabolă modernă care nu oferă răspunsuri, ci deschide întrebări.



Un spectacol care te provoacă să gândești, să simți și să te regăsești. Un om bun. O lume nedreaptă. O întrebare care nu încetează să doară.



Distribuție: Monica Vîlcu; Alex Surulescu; Aurelian Terțiu; Alin Aronovici; Eduard Boț; Tudor Bondoc; Rădulescu Delia; Mureșan Anda; Andrei Marin; Șerban Melnic; Cătălin Haiducescu; Mărăscu Ioana; Rogoveanu Andreea; Regie: Boris Focșa.

Teatrul Infinit, București, Strada Mihai Eminescu 127, joi, 26 martie, ora 19:30.

Bilete găsiți aici: https://www.iabilet.ro/bilete-omul-cel-bun-din-siciuan-dupa-bertolt-brecht-124677/?utm_source=TownPage&utm_medium=site&utm_campaign=bucuresti&utm_term=

