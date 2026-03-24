DCNews Cultura Teatru - Dans Spectacolul "Omul cel Bun din SÎciuan", o parabolă modernă despre fragilitatea binelui într-o lume nedreaptă, la Teatrul Infinit
Data actualizării: 21:28 24 Mar 2026 | Data publicării: 21:27 24 Mar 2026

Spectacolul “Omul cel Bun din SÎciuan”, o parabolă modernă despre fragilitatea binelui într-o lume nedreaptă, la Teatrul Infinit
Autor: Anca Murgoci

Spectacolul “Omul cel Bun din SÎciuan” Spectacolul “Omul cel Bun din SÎciuan”

Ce faceți joi, la ora 19.30?

Dacă sunteți în București sunteți invitați la Teatrul Infinit.

Spectacolul “Omul cel Bun din SÎciuan” este o parabolă modernă despre fragilitatea binelui într-o lume nedreaptă.

Într-un univers în care binele pare din ce în ce mai greu de păstrat, “Omul cel Bun din Sîciuan” vine ca o oglindă lucidă și poetică a existenței noastre. Inspirat din celebra piesă a lui Bertolt Brecht, spectacolul se conturează într-un limbaj scenic profund metaforic, cu o estetică ce transcende concretul și atinge existența spirituală.


Această montare este mai mult decât o poveste – este o meditație scenică despre lupta interioară dintre altruism și supraviețuire, despre sacrificiu, identitate și condiția umană. O parabolă modernă care nu oferă răspunsuri, ci deschide întrebări.


Un spectacol care te provoacă să gândești, să simți și să te regăsești. Un om bun. O lume nedreaptă. O întrebare care nu încetează să doară.


Distribuție: Monica Vîlcu; Alex Surulescu; Aurelian Terțiu; Alin Aronovici; Eduard Boț; Tudor Bondoc; Rădulescu Delia; Mureșan Anda; Andrei Marin; Șerban Melnic; Cătălin Haiducescu; Mărăscu Ioana; Rogoveanu Andreea; Regie: Boris Focșa.

Teatrul Infinit, București, Strada Mihai Eminescu 127, joi, 26 martie, ora 19:30.

Bilete găsiți aici: https://www.iabilet.ro/bilete-omul-cel-bun-din-siciuan-dupa-bertolt-brecht-124677/?utm_source=TownPage&utm_medium=site&utm_campaign=bucuresti&utm_term=

