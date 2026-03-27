Bilete Faust Sibiu 2026. Azi s-au pus în vânzare
Data actualizării: 13:51 27 Mar 2026 | Data publicării: 13:49 27 Mar 2026

Bilete Faust Sibiu 2026. Azi s-au pus în vânzare
Autor: Gabriela Ungureanu

ofelia-popii-miklos-bacs_54169200 Ofelia Popii și Miklós Bács, Mefisto și Faust, în spectacolul-fenomen regizat de Silviu Purcărete la Sibiu

Unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale este spectacolul Faust, pus în scenă de Teatrul Radu Stanca din Sibiu, în regia lui Silviu Purcărete.

Spectacolul Faust 2026, în regia lui Silviu Purcărete și pus în scenă de Teatrul Radu Stanca din Sibiu, a scos la biletele la vânzare.

S-au pus în vânzare biletele la Faust 2026 Sibiu


Biletele la Faust Sibiu 2026 sunt la dispoziția publicului de astăzi, vineri, 27 martie, și pot fi achiziționate de pe site-ul Teatrului, însă și de la agenția teatrală din Sibiu.

Teatrul Radu Stanca a anunțat 12 reprezentații în datele: 1 și 2 mai, 22 și 23 mai, 11 și 12 iunie, 10 și 11 iulie, 17 și 18 iulie, 24 și 25 iulie.

Ofelia Popii (Mephisto), Miklos Bacs (Faust) fac parte din distribuția piesei ce se desfășoară la Fabrica de Cultură – Sala Faust, din Sibiu, Strada Triajului numărul 1-3.


Ofelia Popii a primit în anul 2008, pentru acest rol, Premiul Uniter pentru cea mai bună actriță în rol principal. În anul 2010 a primit premiul „Harold Angel”, la Festivalul Internaţional de la Edinburg pentru rolul Mefisto.

Faust 2026 - Adaptare modernă după textul lui Goethe


Conform descrierii de pe site-ul teatrului, piesa, care are o durată de mai puțin de două ore, „se distinge prin complexitatea viziunii regizorale: este o experiență extrasenzorială la granița dintre Pământ și Iad, un peisaj amplificat prin proiecții, muzică rock live, zeci de actori și dansatori și o coloană sonoră originală semnată de Vasile Şirli.

La baza acestui „Faust“ modern se află improvizația, textul lui Johann Wolfgang von Goethe este punctul de plecare pentru o compoziție teatrală de excepție.

Scenariul spectacolului de la Sibiu surprinde momentele esențiale din textul lui Goethe, respectiv: „pactul lui Faust cu Diavolul, patima lui Faust pentru Margareta, noaptea Valpurgiei și ridicarea lui Faust la Cer. Producția se remarcă prin decor și light design de o impresionantă forță evocatoare, costume provocator sugestive, elegante sau burlești, muzică antrenantă sau copleșitoare cu efecte sonore adecvate ambianței funambulești, proiecții video ingenios articulate în arhitectura întregului demers scenic, creat monumental prin jocul a peste 120 de actori într-o hală industrială dezafectată”.

