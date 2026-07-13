Regizorul Toma Enache, după Romeo și Julieta: În ultimele șase luni am trăit aproape exclusiv pentru acest spectacol

Romeo și Julieta, avanpremieră la Teatrul Național din București. O poveste cât un spectacol, în regia lui Toma Enache!

Regizorul Toma Enache a transmis un mesaj după avanpremiera spectacolului „Romeo și Julieta”.

Sala Mare „Ion Caramitru” a Teatrului Național București a fost arhiplină la avanpremiera spectacolului „Romeo și Julieta”, în regia lui Toma Enache, producător Pepino Popescu. Aplauzele îndelungate și reacțiile entuziaste ale publicului au confirmat succesul unei montări care aduce capodopera lui William Shakespeare într-o expresie scenică fidelă spiritului original și, în același timp, profund contemporană.

„După șase luni de muncă, fără o zi liberă, pot spune că avanpremiera spectacolului „Romeo și Julieta” a fost cea mai frumoasă răsplată. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați fost alături de noi în Sala Mare a Teatrului Național București. Sala plină, aplauzele și emoția pe care am trăit-o împreună ne-au arătat că povestea lui Shakespeare continuă să atingă inimile oamenilor.



Le mulțumesc actorilor extraordinari, întregii echipe artistice și tehnice, producătorului Pepino Popescu, precum și tuturor colaboratorilor care au crezut în acest proiect și au pus suflet în fiecare zi de repetiție. O bucurie aparte a fost colaborarea internațională cu Ricky Kej, laureat a trei premii GRAMMY, compozitorul „Cântecului Julietei”, realizat după o temă muzicală originală de Iulia Davide, precum și cu Sumathy Ram și StarsMusicStudio, cărora le mulțumesc pentru încredere și pentru că au făcut posibilă această frumoasă întâlnire artistică între România, India și Statele Unite.



În ultimele șase luni am trăit aproape exclusiv pentru acest spectacol. Atât de mult, încât, deși iubesc fotbalul, pentru prima dată după mulți ani n-am văzut nici măcar un meci din Campionatul Mondial. Toată energia, timpul și gândurile mele au fost dedicate lui „Romeo și Julieta”. Cred că acum... am câștigat și eu dreptul la câteva zile de vacanță. Ne revedem pe 14 septembrie, la premiera oficială, pe scena Sălii Mari „Ion Caramitru” a Teatrului Național București, care va gazdui evenimentul, apoi vom porni împreună în turneul național. Până atunci, vă las câteva imagini dintr-o seară pe care nu o voi uita niciodată. Vă mulțumesc din inimă!”, a scris Toma Enache pe Facebook.

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