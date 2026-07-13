"Odiseea" lui Christopher Nolan, dat favorit la Oscar de specialişti. Elon Musk şi nu numai au lansat critici dure

Odiseea, în regia lui Christopher Nolan. Sursa: Captură video Youtube, Universal Pictures

"Odiseea", povestea reîntoarcerii lui Ulise acasă, în Ithaca, după războiul troian, a ajuns pe marile ecrane. Filmul, în regia lui Christopher Nolan, a împărţit deja internetul.

Criticii au lăudat filmul şi au transmis că este deja marele favorit la viitoarele premii Oscar, iar Matt Damon ar putea câştiga premiul pentru cel mai bun actor.

"Odiseea lui Christopher Nolan este un mit de origine colosal al deziluziei postbelice și al pierderii inocenței, mărturisit de cei morți”, a scris Peter Bradshaw de la The Guardian.

Anne Thompson, redactor-șef la IndieWire, a numit pelicula favoritul de bătut în cursa pentru cel mai bun film și a adăugat că Matt Damon "ar putea câștiga premiul pentru cel mai bun actor”. "Așteptările mele mari au fost împlinite”, a mai spus ea, numind filmul "impecabil realizat”.

Numeroși critici au descris filmul ca fiind "fără cusur” și "uimitor”, în timp ce alții l-au remarcat în mod special pe Robert Pattinson, lăudându-l pentru interpretarea antagonistului Antinous.

Erik Davis, jurnalist american, a numit filmul "un triumf absolut și o realizare cinematografică supremă a unuia dintre cei mai mari cineaști ai timpului nostru. Se simte ca și cum tot ceea ce a încercat Nolan să obțină cu Imax a culminat aici. Scenografia este incredibilă, acțiunea îți taie răsuflarea, iar amploarea este diferită de tot ce a făcut până acum. Ceea ce m-a surprins cu adevărat este măsura în care abordează genul horror. Unele dintre cele mai importante momente ale filmului sunt de-a dreptul tulburătoare, adăugând o nouă dimensiune stilului său regizoral, fără a pierde însă din vedere umanitatea din miezul poveștii”.

Elon Musk şi alţii au criticat alegerea actorilor

Pe reţelele sociale, au curs comentariile negative la adresa actorilor aleşi pentru anumite roluri. Elliot Page, un actor transgender, a fost ales pentru a juca rolul lui Ahile, în timp ce actriţa afro-americană Lupita Nyong'o a fost aleasă pentru rolul Elenei din Troia.

Matt Walsh, unul dintre cei mai cunoscuţi comentatori politici din SUA, a transmis pe X că "ni se spune că nu ar trebui să obiectăm la faptul că Elena din Troia este portretizată ca o femeie de culoare. Dar dacă un studio de la Hollywood ar face un film a cărui acţiune se desfăşoară în Africa şi ar distribui în rolul "celei mai frumoase femei din Africa" o femeie albă, am avea proteste în stradă. Dacă, să spunem, Sydney Sweeney ar fi în acest rol, am vedea violenţe atroce. Ştim cu toţii că aşa ar fi".

Elon Musk, fondatorul Tesla, i-a răspuns acestuia şi i-a spus că "e absolut adevărat. Atât de multă ipocrizie la Hollywood".

Christopher Nolan a răspuns acuzaţiilor

Cu doar câteva zile înainte de lansarea globală a filmului, regizorul Christopher Nolan le-a răspuns criticilor.

"Ceea ce trebuie să faci, ca regizor, este să onorezi textul original interpretându-l în cel mai puternic mod în care poţi. În final, fanii, chiar dacă am făcut ceva ce ei nu ar fi făcut, au apreciat sinceritatea încercării noastre de a aduce pe marile ecrane o versiune cât mai bună. Tot ce pot face eu este să fac cel mai bun film pe care îl pot face, în cel mai sincer mod. E foarte diferit de ce ar fi făcut alţii, dar despre asta este adaptarea", a declarat Christopher Nolan, citat de deadline.com.