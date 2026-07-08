Premiile Emmy 2026: Lista nominalizărilor în principalele categorii

Premiile Emmy. FOTO: Reuters Marketplace - AFLO - Pictures

Au fost anunțate nominalizările pentru cea de-a 78-a ediție a Premiilor Primetime Emmy, cele mai importante distincții din industria televiziunii americane.

AFP prezintă nominalizările în categoriile principalele pentru cea de-a 78-a ediţie a premiilor Primetime Emmy, considerate echivalentul Oscarurilor în industria de televiziune americană, care au fost dezvăluite miercuri la Los Angeles, potrivit Agerpres.

Cel mai bun serial TV dramatic

„The Diplomat”

„The Gilded Age”

„A Knight of the Seven Kingdoms”

„Paradise”

„The Pitt”

„Pluribus”

„Slow Horses”

„Your Friends & Neighbors”

Cel mai bun serial TV de comedie

„Abbott Elementary”

„The Bear”

„Hacks”

„Margo's Got Money Troubles”

„Nobody Wants This”

„Only Murders in the Building”

„Shrinking”

„Widow's Bay”

Cea mai bună miniserie/antologie TV

„All Her Fault”

„The Beast in Me”

„Beef”

„DTF St Louis”

„Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette”

Cel mai bun actor într-un serial TV dramatic

Sterling K. Brown („Paradise”)

Gary Oldman („Slow Horses”)

Mark Ruffalo („Task”)

Rufus Sewell („The Diplomat”)

Noah Wyle („The Pitt”)

Cea mai bună actriţă într-un serial TV dramatic:

Carrie Coon („The Gilded Age'”)

Chase Infiniti, („The Testaments”)

Keri Russell („The Diplomat”)

Rhea Seehorn („Pluribus”)

Zendaya („Euphoria”)

Cel mai bun actor într-un serial TV de comedie

Yahya Abdul-Mateen II („Wonder Man”)

Steve Carell („Rooster”)

Matthew Rhys („Widow's Bay”)

Jason Segel („Shrinking”)

Martin Short („Only Murders in the Building”)

Cea mai bună actriţă într-un serial TV de comedie

Quinta Brunson („Abbott Elementary”)

Ayo Edebiri („The Bear”)

Elle Fanning („Margo's Got Money Troubles”)

Lisa Kudrow („The Comeback”)

Jean Smart („Hacks”)

Cel mai bun actor într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV

Riz Ahmed („Bait”)

Jason Bateman („Black Rabbit”)

Charlie Hunnam („Monster: The Ed Gein Story”)

Oscar Isaac („Beef”)

Matthew Rhys („The Beast in Me”)

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/antologie/lungmetraj TV

Claire Danes („The Beast in Me”)

Sally Field („Remarkably Bright Creatures”)

Carey Mulligan („Beef”)

Sarah Pidgeon („Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette”)

Sarah Snook („All Her Fault”)

Producţiile cu cele mai multe nominalizări

„The Pitt” - 25

„Hacks” - 24

„Widow's Bay” - 19

„Pluribus” - 18

„Beef” - 16

„DTF St. Louis” - 13

Clasamentul nominalizărilor în funcţie de platformele de difuzare

HBO Max - 122

Netflix - 111

Apple TV - 87

ABC - 38

CBS - 32

NBC - 30

Prime Video - 28

FX/Hulu - 23

Hulu - 22

Peacock - 18

Disney+ -14.