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Virgil Ogășanu, sărbătorit la 86 de ani pe scena Teatrului 'Bulandra'

Data publicării: 17 Iun 2026
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Virgil Ogășanu, sărbătorit la 86 de ani pe scena Teatrului 'Bulandra'
Foto: Facebook Virgil Ogășanu

Parcursul artistic al actorului Virgil Ogășanu, moștenirea sa teatrală, dar mai ales aniversarea celor 86 de ani de viață vor fi celebrate miercuri, de la ora 19:00, pe scena Sălii 'Liviu Ciulei' a Teatrului 'Bulandra'.

'Va fi o seară despre prietenie, despre Școala 'Bulandra' și despre teatrul care ne aduce mereu împreună', anunță organizatorii pe site-ul instituției, cadrul evenimentului 'Virgil Ogășanu - O viață dedicată scenei'.

Virgil Ogășanu va avea alături foști parteneri de scenă sau de pe platourile de filmare, într-un eveniment realizat de regizorul Vlad Cristache.

Gazda serii va fi actrița Daniela Nane, precizează Agerpres.

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Actorul Virgil Ogășanu s-a născut la 17 iunie 1940, la Turnu Severin. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie din București în anul 1964, la clasa profesoarei Beate Fredanov.

A debutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, în piesa Steaua fără nume de Mihail Sebastian, potrivit www.cinemagia.ro.

La Gala Festivalului Comediei Românești din iunie 2013 a primit premiul pentru cel mai bun actor, pentru rolul Zaharia Trahanache, din piesa 'O scrisoare pierdută'.

A fost decorat la 30 mai 2002 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler pentru prestigioasa carieră artistică și talentul deosebit prin care a dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc.

A fost căsătorit cu actrița Valeria Ogășanu. (Claudia Calotă)

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