AEROSOLI în București. Istorie și povești ascunse de la malul mării, într-o expoziție remarcabilă, la Vila Catena

Într-un spațiu expozițional remarcabil, Vila Catena, vizitatorii pot admira AEROSOLI, o cură de la malul mării, văzut altfel decât turistic.

De astăzi, 18 iulie 2026, la Vila Catena poate fi vizitată o nouă expoziție de artă contemporană: AEROSOLI. Expoziția este curatoriată de Maria Bîrsan și Alexandru Niculescu de la Galeria Sandwich. Denumirea expoziției are o dublă semnificație. De fapt, este o metaforă, după cum ne spune Maria Bîrsan. Ne duce cu gândul la malul mării, când, în timpul unei plimbări, dimineața, pe plajă, facem o cură de aerosoli. Dar ce se întâmplă când faci acest lucru într-un spațiu expozițional care explorează litoralul dincolo de imaginea sa turistică? Când aerosolii sunt povești de la malul mării, absențe, urme ale agitației, rutine ascunse?

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”Suntem la Vila Catena, spațiu cultural deschis de un an. Aici venim cu oferte culturale variate. Deja suntem în spațiul muzeal la cea de-a treia expoziție. Prima expoziție a fost Theodor Pallady, a doua Nicolae Grigorescu. Avem, acum, a treia expoziție, Nicolae Tonitza. Toate lucrările din pavilionul muzeal fac parte din colecția doamnei Anca Vlad, iar, pentru că suntem un spațiu dinamic, mai avem și o galerie de artă contemporană și acolo se schimbă simezele frecvent. Acum, suntem la deschiderea celei de-a patra expoziții: AEROSOLI” ne-a spus Mariana Cîmpeanu, curator.

Vila Catena, casa lui Petre Dancovici, negustorul bogat de pe Lipscani

În continuare, aceasta a subliniat că spațiul expozițional este susținut de ”o casă veche, construită la 1861 de Petrache Dancovici, un negustor care a avut un magazin pe Lipscani, numit ”La Leul de Aur”. Este cunoscută ca fiind casa cu geamuri bombate, tocmai pentru că veți descoperi aceste geamuri pe care Dancovici le-a adus de undeva din țările germanice, în momentul în care și-a construit casa, una cu foarte multe ferestre și foarte înalte”.

În 2015, casa a fost declarată monument istoric, a intrat într-un amplu proces de restaurare și a fost deschisă publicului în 2025, cu prima expoziție, Theodor Pallady.

Programul de vizitare este joi - vineri, între 15:00 și 19:00, sâmbătă între 12:00 și 16:00, iar intrarea este liberă pentru toată lumea.

AEROSOLI. ”Este o expoziție estivală, dar nu de vară”

Curatorul Maria Bîrsan ne-a prezentat expoziția momentului de la Vila Catena: AEROSOLI. ”Este o expoziție estivală, dar nu de vară, care are ca temă principală marea, ca un loc unde oamenii își pot desfășura munca sau reculege” ne-a spus Maria Bîrsan. Titlul ”AEROSOLI” are o dublă semnificație, pe de-o parte se referă la cura de aerosoli de la malul mării, pe de altă parte la ”cura de artă” după cum ne spune Maria Bîrsan. Expoziția cuprinde peste 30 de artiști: George Apostu, Sasha Bandi, Dan Beudean, Alexandra Boaru, Lucian Bran, Iulia Bucureșteanu, Codruța Cernea, Tudor Ciurescu, Andrei Costache, Lorena Cocioni, Otto Constantin, Cristina Countas, Irina Cristescu, Vasile Gorduz, Ioana Gorzo, Teodor Graur, Keti Kapanadze (GE), Thea Lazăr, Cristina Licurici, Diana Manole, Daniela Pălimariu, Theodor Pallady, Radu Pandele, Gheorghe Petrașcu, Adrian Preda, Melinda Rus, Cristian Răduță, Ramon Sadîc, Decebal Scriba, Larisa Sitar, Daniel Spoerri, Nadina Stoica, Leo Toteanu, Marco Verhoogt.

”În esență, AEROSOLI nu este doar o expoziție despre mare, ci o invitație deschisă la introspecție. De la siguranța caldă a după-amiezelor de vară petrecute sub umbrele, trecând prin nostalgia dimineților cețoase în așteptarea soarelui și până la sculpturi car evocă corpuri umane și siluete de sirene, expoziția devine o hartă a propriilor noastre emoții” arată prezentarea evenimentului.

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