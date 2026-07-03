Teatrul Noh Yamamoto, stea pe ”Walk of Fame” oferită în cadrul FITS

Gala Celebrităților, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, a omagiat o instituție culturală marcantă a Japoniei. Teatrul Noh Yamamoto a primit o stea pe ”Wake of Fame” din Sibiu.

Excelența Sa Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România, a participat la ceremonia de inaugurare a stelei de pe „Walk of Fame”.

Ulterior, în cadrul Galei Celebrităților, unde a avut loc ceremonia de decernare a distincției, ambasadorul Katae și alți invitați au adresat mesaje de felicitare, iar reprezentantul Teatrului Noh Yamamoto, domnul Yamamoto, a rostit un discurs. Teatrul Noh Yamamoto participă în mod constant la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu de peste zece ani.

Nōgaku este o formă de artă scenică tradițională japoneză care cuprinde teatrul Noh și Kyōgen (o formă de teatru comic), care s-a dezvoltat în secolul al XIV-lea. Se remarcă prin estetica sa, bazată pe utilizarea măștilor, a recitării și a acompaniamentului muzical de flaut și tobe, precum și prin spiritualitatea sa. Această artă este înscrisă pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO. Distincția Walk of Fame este acordată în fiecare an unui număr restrâns de personalități culturale care au realizări deosebite în domeniul teatrului, iar aceasta reprezintă a doua distincție consecutivă acordată unui artist japonez, după cea a domnului Kuranosuke Sasaki, din anul precedent.