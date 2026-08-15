Marvel a dezvăluit distribuția noului film „X-Men”. Când are loc premiera

de la stânga la dreapta: Christopher Abbott, Sadie Sink, Adam Driver. Sursa foto: Agerpres/colaj DCNEWS

Marvel Studios a dezvăluit distribuția noului film „X-Men”, care va ajunge în cinematografe în mai 2028. Sadie Sink, Christopher Abbott și Adam Driver se numără printre actorii din distribuție.

Preşedintele Studiourilor Marvel, Kevin Feige, a dezvăluit distribuţia viitorului film din universul „X-Men” la evenimentul pentru fani D23 al Disney din California, printre vedete numărându-se Sadie Sink, Christopher Abbott şi Adam Driver, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Distribuția noului film „X-Men”, dezvăluită la D23

Întâlnirea bienală D23 este cea mai mare „vitrină” Disney pentru viitoarele filme şi seriale de televiziune, iar dezvăluirea distribuţiei „X-Men” a fost printre cele mai aşteptate anunţuri ale evenimentului.

Vedetele filmului, care va fi lansat în mai 2028, au urcat pe scena din Anaheim vineri. Printre acestea s-au numărat Sadie Sink în rolul lui Jean Grey, Kit Connor în rolul lui Cyclops, Christopher Abbott în rolul lui Profesor X, Inde Navarrette în rolul lui Rogue, Maya Boyd în rolul lui Storm şi Adam Driver în rolul lui Nathaniel Milbury, cunoscut şi sub numele de Mr. Sinister.

Disney a dezvăluit, de asemenea, detalii despre „Frozen 3”, care începe odată cu căsătoria Annei şi ajunge în cinematografe în noiembrie anul viitor. Primele imagini au dat indicii despre o nouă antagonistă feminină a cărei identitate şi actor de voce rămân nedivulgate.

Kristen Bell, vocea Annei, şi Idina Menzel, vocea surorii Elsei, au interpretat o nouă versiune a piesei „Frozen Heart”, în timp ce Josh Gad, vocea omului de zăpadă Olaf, a lansat o nouă melodie, „Ooooh, Samantha”.

„Frozen 3” și „Star Wars: Starfighter”, printre proiectele prezentate de Disney

Alte momente importante au inclus imagini în premieră din „Star Wars: Starfighter”, cu Ryan Gosling în rol principal, care este, de asemenea, ataşat viitorului proiect Marvel Studios al Disney, „Ghost Rider”.

Disney a proiectat imagini şi a anunţat că la 14 octombrie va lansa „VisionQuest”, o miniserie Disney+ creată de Terry Matalas, bazată pe personajul Vision din Marvel Comics. Spin-off-ul „WandaVision” îl prezintă pe Paul Bettany reluându-şi rolul alături de James Spader, care revine în rolul lui Ultron.

Directorul de creaţie al Pixar, Pete Docter, a anunţat lansarea filmului „Incredibilii 3” în vara anului 2028, familia de supereroi reunindu-se pentru a înfrunta un nou personaj negativ puternic. „E rândul copiilor”, a divulgat Pete Docter. „Au ieşit pe furiş - noaptea - pentru a proteja oraşul”.

Docter a împărtăşit, de asemenea, detalii despre „Coco 2”, a cărui acţiune se desfăşoară la câţiva ani după filmul de animaţie original din 2017 - plasat în tărâmul morţilor, cu protagonistul Miguel acum adolescent.

Benjamin Bratt, care îi dă voce antagonistului Ernesto de la Cruz, a apărut pe scenă pentru a discuta despre continuare. „Ernesto de la Cruz îşi doreşte răzbunarea, ducându-l pe Miguel înapoi în tărâmul morţilor”, a spus Bratt despre filmul programat pentru lansare în noiembrie 2029.

Docter a mai precizat că o serie animată bazată pe franciza de jocuri video „Kingdom Hearts” este în curs de dezvoltare, în timp ce a patra parte a jocului Disney şi Square Enix va prezenta o lume desprinsă din „Coco”. Imaginile prezentate la convenţie l-au arătat pe personajul principal din „Kingdom Hearts”, Sora, explorând decorul animat.