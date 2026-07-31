Spectacolul de milioane care a învins fotbalul. Irina Margareta Nistor explică de ce noul film al lui Nolan a devenit fenomenul verii / video

Spectacolul de milioane care a învins fotbalul. Irina Margareta Nistor explică de ce noul film al lui Nolan a devenit fenomenul verii / FOTO: captură trailer youtube.com @Universal Pictures

Un film de aproape trei ore, inspirat din una dintre cele mai cunoscute opere ale Antichității, a reușit să facă ceea ce puține producții mai reușesc astăzi. Să transforme mersul la cinema într-un eveniment. Cu săli IMAX rezervate cu săptămâni înainte și spectatori dispuși să stea ore întregi pentru experiența completă, noul film al lui Christopher Nolan a devenit unul dintre cele mai discutate titluri ale verii. Irina Margareta Nistor explică de ce această producție a devenit un fenomen și ce spune succesul ei despre publicul de astăzi.

De la strategia de lansare și recordurile de încasări, până la tehnologia IMAX și provocările aduse de inteligența artificială, noul film semnat de Christopher Nolan stârnește discuții dincolo de lumea cinematografiei. Irina Margareta Nistor analizează motivele pentru care producția atrage atât de mulți spectatori, vorbește despre limitele infrastructurii din România și explică de ce, în ciuda schimbărilor tehnologice, experiența din sala de cinema rămâne greu de înlocuit.

Curajul nebun al marketingului: Nolan a bătut fotbalul în weekendul decisiv

Lansarea unui film cu o durată de trei ore, extrem de solicitant și bazat pe texte clasice, în plin sezon estival și exact în weekendul în care se disputau ultimele și cele mai importante meciuri de fotbal ale unui campionat major desfășurat în America, ar fi fost considerată o sinucidere comercială pentru orice alt regizor. Cu toate acestea, pentru Christopher Nolan, această decizie s-a dovedit a fi o mișcare de marketing de un curaj nebun, dar extrem de calculată.

„Mi s-a părut de un curaj nebun al lui Nolan să lanseze filmul fix în weekendul în care erau ultimele meciuri de fotbal. Și totuși a câștigat mai multă atenție chiar decât sportul, teoretic cel mai îndrăgit”, subliniază Irina Margareta Nistor.

Succesul a fost fulminant. În România, fenomenul a atins cote rar întâlnite, generând o adevărată vânătoare de bilete. „Este foarte interesant pentru că s-a dus foarte multă lume să-l vadă. Deja IMAX-ul este vândut pe trei săptămâni înainte, ceea ce este fără precedent”. Faptul că pelicula a fost adusă simultan cu premiera internațională reprezintă un mare plus pentru distribuitorii locali: „L-au adus simultan cu premiera internațională, pentru mine este de departe jos pălăria povestea asta”.

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Febra IMAX în România: Rolul macaralelor de altădată și scandalurile tehnice din săli

Pentru a experimenta filmul la parametrii doriți de Nolan, spectatorii români s-au confruntat cu limitele severe ale infrastructurii cinematografice din țara noastră. Pelicula a fost concepută special pentru ecrane gigant de 70 de milimetri, un format pe care cinematografele din România nu îl mai pot proiecta în mod nativ.

„Noi în România, de exemplu, nu mai avem. Diferențele nu-s foarte mari, bărbații le sesizează mai bine la astea de imagine, dar aici era un anumit tip de IMAX. Cel mai apropiat e la 1.000 de kilometri de București, uite mai au cehii, noi nu-l mai avem”, susține Irina Margareta Nistor.

Ea își amintește perioada de pionierat a formatului IMAX în România, când tehnologia era una pur mecanică și de o complexitate uriașă: „Îl aveam și noi inițial, că-mi aduc aminte foarte bine că am vizitat sala de proiecție de la IMAX atunci când era încă cu role, și rolele alea se ridicau cu o macara, cântăreau nu știu, pe la o tonă sau chestie de genul ăsta”, susține Irina Margareta Nistor.

Astăzi, chiar și în versiunea digitală mult simplificată, IMAX-ul rămâne o raritate în România, fiind disponibil doar în București și Timișoara, în timp ce mari centre culturale precum Clujul sau Iașul sunt complet private de această tehnologie.

Această presiune pe puținele ecrane disponibile a dus și la momente tensionate, cum ar fi defecțiunea tehnică de la sala IMAX din București, care a stârnit un val de nemulțumire exagerată din partea publicului.

„De aia săracul IMAX la un moment dat a avut și o defecțiune, dar evident și-a revenit. Mi s-a părut o lipsă de eleganță să faci scandal pentru asta, era o defecțiune tehnică și după aia s-a rezolvat”, adaugă criticul de film.

Din cauza duratei masive a filmului, numărul de spectacole zilnice este limitat, ceea ce sporește aglomerația și disconfortul fizic al spectatorilor nevoiți să stea trei ore în scaun.

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Amenințarea Inteligenței Artificiale: Scandalul clonelor digitale lansate în aceeași zi cu premiera

Lansarea „Odiseei” lui Nolan nu a fost ferită de atacuri digitale. Chiar în ziua premierei oficiale, un scandal de proporții a izbucnit în mediul online după apariția unei variante alternative a Odiseei realizate integral cu ajutorul Inteligenței Artificiale, la un cost de producție infinit mai mic. Această mișcare a fost percepută ca o sfidare la adresa gigantului hollywoodian.

Deși fenomenul AI sperie mulți creatori de conținut, Irina-Margareta Nistor rămâne extrem de sceptică în privința capacității algoritmilor de a înlocui vreodată arta interpretării umane: „Faptul că a ieșit o variantă mult mai infinit mai ieftină pe inteligența artificială, lansată în aceeași zi, una e actorul, măcar îl vezi când joacă prost. La inteligența artificială, joacă doar fals. Asta e diferența”.

Dincolo de cifrele record de spectatori, succesul lui Nolan ascunde un paradox economic, specific doar industriei divertismentului. Spre deosebire de orice alt produs comercial de pe piață, filmul nu oferă nicio garanție de satisfacție cumpărătorului, iar banii pe bilet nu pot fi recuperați sub nicio formă dacă experiența a fost una dezamăgitoare.

Irina-Margareta Nistor citează o vorbă celebră din culisele Hollywood-ului pentru a ilustra această realitate cinică: „Mereu citez mama unui producător de la Hollywood care zicea: Ce meserie grozavă are filmul! Cumperi biletul, te duci la cinema și dacă nu-ți place filmul, nu-ți dă nimeni banii înapoi. Pe când, cumperi orice obiect casnic, dacă nu merge îl duci înapoi și-ți dă banii sau îți dă alt obiect”.

Astfel, recordurile de box-office ale lui Nolan nu reflectă neapărat nivelul de apreciere al publicului, reflectă doar eficiența mașinăriei de marketing care a reușit să vândă milioane de bilete înainte ca spectatorii să poată evalua calitatea reală a operei.