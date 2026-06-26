Actorul O Yeong-su din serialul "Squid Game", achitat definitiv într-un dosar de hărţuire sexuală

Foto: Unsplash

Actorul sud-coreean O Yeong-su din serialul TV "Squid Game" a fost achitat definitiv pentru acuzaţiile de hărţuire sexuală a unei femei în 2017, a confirmat vineri Curtea Supremă din această ţară, transmite agenţia Yonhap. Decizia pune astfel capăt unei bătălii juridice care a durat mai mult de trei ani de la punerea sa sub acuzare.

Curtea Supremă a respins recursul procuraturii şi a confirmat hotărârea instanţei inferioare care l-a achitat pe bărbatul în vârstă de 82 de ani în cazul unor acuzaţii de agresiune sexuală, potrivit unor surse judiciare, scrie Agerpres.

O Yeong-su a fost pus sub acuzare, fără a fi arestat preventiv, în 2022, fiind acuzat că a îmbrăţişat şi sărutat pe obraz o femeie, împotriva voinţei acesteia, în 2017, în timpul unui turneu regional pentru o piesă de teatru.

Tribunalul districtual îl condamnase iniţial pe actor la opt luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de doi ani, însă instanţa de apel a anulat hotărârea şi a dispus achitarea actorului.

O Yeong-su a câştigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de televiziune la Globurile de Aur din 2022, pentru rolul său din producţia Netflix "Squid Game".