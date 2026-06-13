Nadia Comăneci, Florin Piersic și Simona Halep au strălucit la deschiderea TIFF 2026 / video

Nadia Comăneci, Florin Piersic și Simona Halep au strălucit la deschiderea TIFF 2026 / FOTO: captură video Facebook @TIFF

Cea de a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania a început în Piața Unirii din Cluj Napoca, unde peste 3.000 de persoane au participat la gala de deschidere. Evenimentul a adus pe covorul roșu personalități din sport și cinematografie, printre care Nadia Comăneci, Simona Halep, Ilie Năstase, Florin Piersic și Dorel Vișan.

Organizatorii au transformat gala într-un omagiu pentru Nadia Comăneci, la cinci decenii de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii mondiale. Publicul a urmărit în premieră imagini din documentarul „Nadia, The Perfect 10”, proiect aflat încă în producție și semnat de Tudor Giurgiu.

Vizibil emoționată, fosta mare campioană le a transmis un mesaj spectatorilor prezenți la eveniment.

„Simt că am venit de la Olimpiadă, acum 50 de ani. Nu pot să cred că putem sărbători acest moment de perfecțiune”, a declarat Nadia Comăneci.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale serii a fost întâlnirea dintre Nadia Comăneci și actorul Florin Piersic, pe care fosta gimnastă l-a îmbrățișat după ce a coborât de pe scenă.

VEZI ȘI: Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce / video

Simona Halep, prezentă la festival înaintea meciului de retragere

Simona Halep s-a aflat la Cluj Napoca cu ocazia meciului său de retragere și a participat la gala TIFF, unde a vorbit despre pasiunea pentru cinema. Fosta lideră mondială a mărturisit că, deși și a dedicat cea mai mare parte a timpului tenisului, merge din când în când la film pentru relaxare și a apreciat producția românească „Cravata galbenă”.

Festivalul propune anul acesta peste 200 de producții cinematografice, inclusiv filme premiate la marile festivaluri internaționale și creații românești recente. Directorul artistic Mihai Chirilov a anunțat că publicul va putea descoperi retrospective, comedii negre și titluri premiate la Berlin, San Sebastián, Sundance și Cannes.

Competiția Oficială începe sâmbătă și reunește unele dintre cele mai promițătoare nume ale cinematografiei contemporane.

Filmul „3 Zile în Septembrie” a deschis festivalul

Seara inaugurală a inclus și proiecția comediei „3 Zile în Septembrie”, regizată de Tudor Giurgiu. Regizorul a declarat că se bucură să prezinte publicului filmul realizat împreună cu o echipă formată din numeroși colaboratori ai festivalului și cu actrița Andreea în rolul principal.

TIFF 2026 se desfășoară până pe 21 iunie

Ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania are loc între 12 și 21 iunie și reunește 210 filme din 49 de țări. Printre evenimentele care și au epuizat deja biletele se numără experiențele gastronomice Film Food și proiecțiile speciale cu cine concert.

În cadrul festivalului, Premiul de Excelență va fi acordat actriței Anda Onesa, una dintre figurile reprezentative ale cinematografiei românești din anii 80.