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DCNews Cultura Vernisajul expoziției „Rădăcini”. În spatele celor 21 de lucrări, o poveste despre oameni, locuri și memorie

Vernisajul expoziției „Rădăcini”. În spatele celor 21 de lucrări, o poveste despre oameni, locuri și memorie

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 20 Iul 2026
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Expoziția „Rădăcini”, semnată de artista plastică Nona Delia Chiriac, reunește 21 de lucrări inspirate de oameni, locuri și amintiri care ne definesc și poate fi vizitată la Galeriile Formart până pe 26 iulie.

Vernisajul expoziției „Rădăcini”, deschis vineri, 17 iulie, la Galeriile Formart de pe Bulveradul Gen. Gh. Magheru nr. 18, poate fi vizitat până pe 26 iulie și reunește 21 de lucrări realizate în tehnici diferite.

„Am celebrat deschiderea expoziției personale a artistului Nona Delia Chiriac, o expoziție intitulată Rădăcini, o expoziție curatoriată pe mentorul artistei, Vali Irina Ciobanu, prezentă, și ea, cu două lucrări superbe în această expoziție. Criticul de artă care ne-a spus câteva cuvinte despre expoziție a fost Marius Tița”, a declarat Magda Mihăilescu, manager Galeriile Format, în exclusivitate pentru DCNews.

Vernisajul expoziției „Rădăcini”. În spatele celor 21 de lucrări, o poveste despre oameni, locuri și memorie

Povestea din spatele expoziției „Rădăcini”

„Am avut vernisajul expoziției Rădăcini la Galeriile Format, o expoziție pentru care am lucrat cu foarte multă bucurie. Vorbește despre rădăcinile care nu se văd, rădăcinile pe care le purtăm în noi și care pot să fie oameni pe care i-am cunoscut, locurile în care ne-am născut, niște momente pe care le-am trăit și care ne-au format, așa încât am ajuns cei care suntem astăzi”, a declarat artista care semnează expoziția, Nona Delia Chiriac.

Expoziția are 21 de pânze lucrate în tehnici diferite și reunește peisaje din diverse locuri ale țării, potrivit artistei, care a adăugat că aceasta „a beneficiat de o participare foarte bogată în rândul auditoriului și ne-am bucurat cu toții de ea”.

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