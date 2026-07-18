Irina Cristescu, artista care uimește la AEROSOLI: Transformarea, forma fundamentală a existenței

De astăzi, puteți vizita, la Vila Catena, expoziția AEROSOLI. Peste 30 de artiști conturează ”cura de aerosoli” din București, una a cărei magie stă în litoralul de la Marea Neagră văzut altfel decât turistic. Printre artiști, o remarcăm pe Irina Cristescu.
Cine este Irina Cristescu
Artistă multidisciplinară, Irina Cristescu se remarcă prin lucrări la intersecția dintre investigația psihologică și structurile identității, după cum punctează Efraín López. Lucrând cu pictura, relieful sculptural și instalația, ea abordează sinele ca pe un sistem dinamic modelat de repetiție, memorie, instinct și narațiuni moștenite. Irina Cristescu s-a format, ca artist, la Universitatea Națională de Arte din București și la Parsons School of Design din New York.
În picturile sale, figurile apar în câmpuri dense și interconectate prin rețele de gesturi, tipare și forme care funcționează simultan ca peisaje interioare și sisteme comportamentale. Lucrările Irinei Cristescu au un accent distinct contemporan asupra structurii și repetiției. În lucrările sale recente, din seria Cartografii ale Suveranității, Irina Cristescu folosește lemn recuperat din demolări, ca purtător al urmelor locuirii și ale timpului. Astfel, la nivel psihologic, creează un dialog între istoria trăită și conștiința prezentului.
Lucrările sale au fost expuse la nivel internațional, cu prezentări în Japonia, Elveția și România.
Irina Cristescu, la AEROSOLI
La AEROSOLI, Irina Cristescu prezintă 18 lucrări realizate în anul 2023, reunite sub titlul Morphologies of the Self, o serie care investighează sinele ca pe o structură vie, aflată într-un proces continuu de transformare.
Prin forme organice și stratificate, lucrările propun corpul ca un teritoriu în care memoria, identitatea și percepția se influențează și se remodelează reciproc. Fiecare desen funcționează asemenea unei hărți a proceselor interioare, surprinzând identitatea nu ca pe o realitate fixă, ci ca pe un sistem dinamic, modelat de experiență, timp și relația dintre conștient și instinctual.
Seria explorează morfologiile subtile ale sinelui, acolo unde structurile psihice și cele corporale se întrepătrund, iar transformarea devine forma fundamentală a existenței.