„Intersectări culturale” de Zamfir Bălan se lansează la Bookfest

Evenimentul se va desfășura în cadrul celei de-a XIX-a ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest, la standul MNLR (E14).

Cartea propune o incursiune fascinantă în spațiul interferențelor literare și culturale, aducând în prim-plan analize riguroase și perspective inedite asupra fenomenului cultural românesc în context universal.

La eveniment vor lua cuvântul, alături de autorul Zamfir Bălan, personalități ale vieții culturale și academice: Eugenia Țarălungă, Ioana Fruntelată și Ioan Cristescu. Invitații vor dezbate temele centrale ale volumului și vor evidenția importanța acestui demers editorial pentru peisajul critic actual.

Vă invităm să descoperiți o lucrare importantă scrisă de un cercetător de primă mână și să participați la o sesiune de autografe și discuții deschise cu autorul și invitații săi.