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DCNews Cultura „Intersectări culturale” de Zamfir Bălan se lansează la Bookfest

„Intersectări culturale” de Zamfir Bălan se lansează la Bookfest

Autor:  Flaviu Predescu
Data publicării: 05 Iun 2026
lansare carte bookfest „Intersectări culturale”, de Zamfir Bălan
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Editura Muzeului Național al Literaturii Române vă invită sâmbătă, 6 iunie 2026, la ora 18:00, la lansarea volumului „Intersectări culturale”, semnat de Zamfir Bălan.

Evenimentul se va desfășura în cadrul celei de-a XIX-a ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest, la standul MNLR (E14).

Cartea propune o incursiune fascinantă în spațiul interferențelor literare și culturale, aducând în prim-plan analize riguroase și perspective inedite asupra fenomenului cultural românesc în context universal.

La eveniment vor lua cuvântul, alături de autorul Zamfir Bălan, personalități ale vieții culturale și academice: Eugenia Țarălungă, Ioana Fruntelată și Ioan Cristescu. Invitații vor dezbate temele centrale ale volumului și vor evidenția importanța acestui demers editorial pentru peisajul critic actual.

Vă invităm să descoperiți o lucrare importantă scrisă de un cercetător de primă mână și să participați la o sesiune de autografe și discuții deschise cu autorul și invitații săi.

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lansare carte
bookfest
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